Жалобы в прошлом? Военный омбудсмен рассказала о состоянии питания в ВСУ

Проблемы с питанием в ВСУ, которые раньше часто становились предметом жалоб, сегодня преимущественно решены. Сейчас такие обращения носят единичный характер и не являются системными.

Об этом в интервью РБК-Украина сообщила военный омбудсмен Ольга Решетилова .

Остались ли жалобы

По ее словам, проблемы с обеспечением питанием больше характерны не для 2022 года, а еще для 2014-го. Сейчас государство смогло системно решить этот вопрос.

"Относительно продовольственного обеспечения, то это как раз тот пример, когда государство Украина смогло решить этот вопрос на системном уровне. И это реально то, чем мы можем гордиться", - отметила она.

Решетилова добавила, что во время поездок в войска ее команда иногда даже лучше питается, чем дома.

Где возникают проблемы

За полтора года работы омбудсмена было всего несколько жалоб, и все они были точечными. В частности, речь шла о ситуациях, когда на уровне отдельных подразделений не удавалось организовать приготовление пищи.

Один из таких случаев произошел в учебном центре, который подвергся ракетной атаке - там инфраструктура была разрушена, и наладить питание было сложно.

В целом, по оценке омбудсмена, этот вопрос уже решен.

Какие жалобы остаются

В то же время военные обращаются с другими вопросами. В частности, инструкторы в учебных центрах жалуются на недостаток инвентаря и имитационных боеприпасов.

Например, речь идет о дефиците патронов для помповых ружей, которые активно используют для сбивания FPV-дронов.

Впрочем, такие обращения единичны и даже не формируют отдельную статистику.