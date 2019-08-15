НАБУ обязали открыть новое дело против Луценко

Фото: Юрий Луценко (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соломенский райсуд обязал бюро открыть уголовное дело

Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро Украины открыть уголовное производство по факту возможных злоупотреблений генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на материалы суда, опубликованные в Едином реестре судебных решений.

Согласно им, в судебном заседании было установлено, что 13 октября 2018 года заявитель обратился с обращением к спикеру Верховной рады Андрею Парубию о совершении главой ГПУ уголовного преступления, предусмотренного ст. 364 Уголовного кодекса.

Так, 1 февраля 2019 года указанное обращение поступило в НАБУ из парламентского комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции, однако ведомство отказалось открывать уголовное производство.

Из материалов суда следует, что 5 августа суд удовлетворил жалобу заявителя на бездеятельность НАБУ и обязал бюро открыть уголовное производство по факту возможных правонарушений Луценко.

"Жалобу на бездействие директора Национального антикоррупционного бюро Украины, которая заключается в невнесении сведений об уголовных правонарушениях в Единый реестр досудебных расследований - удовлетворить частично. Обязать должностное лицо Национального антикоррупционного бюро Украины… не позднее 24 часов после получения копии постановления, внести в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовных правонарушениях", - сказано в тексте решения.

Напомним, в начале года Государственное бюро расследований (ГБР) отказалось зарегистрировать уголовное дело по факту разглашения генеральным прокурором Юрием Луценко сведений досудебного расследования по делу херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

При этом Соломенский райсуд Киева в январе 2019-го обязал НАБУ начать расследование по факту получения взятки генеральным прокурором Луценко.

Как писало РБК-Украина, в июле Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) вызвало Луценко на допрос.