Скандальный план по Украине исчез с сайта Мюнхенской конференции

С сайта Мюнхенской конференции по безопасности исчезло скандальное заявление с шагами для достижения мира в Украине. На данный момент по ссылке на документ сайт выдает ошибку.

В частности, при переходе по ссылке отображается сообщение о том, что ссылка не работает или контент мог быть перемещен. При этом поиск по сайту не выдает результаты с 12 шагами по достижению мира в Украине.

Напомним, сегодня на Мюнхенской конференции предложили 12 шагов для достижения мира в Украине. В заявлении, в частности, содержится необходимость восстановления СЦКК на Донбассе, расширение тем переговоров "нормандской четверки" и другие гуманитарные аспекты. При этом в заявлении нет ни слова о том, что Россия должна вывести войска с Донбасса, а также вернуть Украине оккупированный Крым.

Документ уже поддался критике среди украинских политиков и в Atlantic Council. Так, американские дипломаты и эксперты подчеркнули, что некоторые предложенные шаги являются проблематичными в части потаканию официальной российской точки зрения.