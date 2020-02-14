Скандальний план щодо України зник з сайту Мюнхенської конференції

З сайту Мюнхенській конференції з безпеки зникла скандальна заява з кроками для досягнення миру в Україні. На даний момент за посиланням на документ сайт видає помилку.

Зокрема, при переході за посиланням з'являється повідомлення про те, що посилання не працює або контент міг бути переміщений. При цьому пошук по сайту не видає результати з 12 кроками щодо досягнення миру в Україні.

Нагадаємо, сьогодні на Мюнхенській конференції запропонували 12 кроків для досягнення миру в Україні. У заяві, зокрема, міститься необхідність відновлення СЦКК на Донбасі, розширення тем переговорів "нормандської четвірки" та інші гуманітарні аспекти. При цьому в заяві немає ні слова про те, що Росія має вивести війська з Донбасу, а також повернути Україні окупований Крим.

Документ вже піддався критиці серед українських політиків і в Atlantic Council. Так, американські дипломати та експерти підкреслили, що деякі запропоновані кроки є проблематичними в частині потурання офіційній російській точці зору.

