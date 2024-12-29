Скандального командира 211-ї бригади затримали і доставили в Київ

Скандал у 211 бригаді

Нещодавно у мережі спалахнув скандал навколо 211 бригади Сил підтримки ЗСУ, яка дислокується у Тернопільській області. Це сталося після того, як журналісти опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над військовослужбовцями бригади.

Головними фігурантами розслідування стали командир бригади Олег Побережнюк, а також старший лейтенант Владислав Пастух, який є сином начальника штабу бригади.

Правоохоронці оголосили підозру комбригу у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. Його заарештували, але Побережнюк вийшов з СІЗО під заставу в понад 900 тисяч гривень.

Пастух отримав підозру у знущанні з підлеглих. Він переховується від правоохоронних органів.

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