ua en ru
Нд, 29 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

У командира 211-ї бригади провели обшуки, йому готують нову підозру, - джерела

Неділя 29 грудня 2024 10:26
UA EN RU
У командира 211-ї бригади провели обшуки, йому готують нову підозру, - джерела Фото: комбриг 211 бригади Олег Побережнюк (suspilne.media/ternopil)
Автор: Дмитро Левицький, Юлія Акимова

Державне бюро розслідувань провело обшуки у командира 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олега Побережнюка. Йому готують нову підозру через знущання з військових в бригаді.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

Як розповіли джерела, слідство вважає, що Побережнюк знав про факти катувань та іншого нелюдського поводження з боку офіцера Владислава Пастухова, але не реагував та не ініціював питання щодо притягнення його до відповідальності.

За це, за даними джерел, комбригу готують підозру за ч. 4 ст. 426 КК України - бездіяльність військової влади, вчинена в умовах воєнного стану.

Побережнюк вже має одну підозру - у зловживанні службовим становищем. Його арештували за залучення військових до будівництва будинку в Хмельницькій області. Проте він вийшов з-під варти під заставу в понад 900 тисяч гривень.

Скандал у 211 бригаді

У грудні журналісти опублікували розслідування про знущання з солдатів, корупцію та зловживання в 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ. Головними фігурантами розслідування стали комбриг Побережнюк, а також старший лейтенант Пастух, який є сином начальника штабу бригади.

Згодом Побережнюк отримав підозру у зловживанні службовим становищем, а Пастух - у знущанні з підлеглих. Останній наразі переховується від правоохоронних органів.

Детальніше про скандал довкола 211-ї бригади - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ДБР Збройні сили України
NEWS
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
Росіяни запустили по Україні шість ракет і 10 дронів. Скільки збила ППО
DAILY
Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна Бізнес з нуля. Як колишні військові розвивають власну справу після фронту