Скандального командира 211-й бригады задержали и доставили в Киев

Командиру 211 бригады понтонно-мостовой бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку объявили новое подозрение. Его задержали и доставили в Киев.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора и ГБР.
Правоохранители объявили командиру 211 бригады подозрение по факту бездействия военной власти, совершенного в условиях военного положения или в боевой обстановке (ч. 4 ст. 426 УК Украины).
По данным следствия, комбриг не реагировал на факты бесчеловечного обращения и пыток подчиненных ему военнослужащих. Начиная с февраля по июль 2024 года он знал о том, что подчиненный ему командир взвода, превышая свои полномочия, издевался над подчиненными солдатами. Однако командир бригады не инициировал вопрос о привлечении офицера к ответственности.
Правоохранители подтвердили, что провели обыски по месту жительства командира бригады.
ГБР отмечает, что сейчас Побережнюка задержали и доставили в Киев. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.
Фото: комбрига 211 бригады задержали и доставили в Киев (t.me/DBRgovua)
Ранее РБК-Украина сообщало, что у скандального командира 211 бригады проводили обыски и что ему готовили новое подозрение.
Недавно в сети вспыхнул скандал вокруг 211 бригады Сил поддержки ВСУ, которая дислоцируется в Тернопольской области. Это произошло после того, как журналисты опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над военнослужащими бригады.
Главными фигурантами расследования стали командир бригады Олег Побережнюк, а также старший лейтенант Владислав Пастух, который является сыном начальника штаба бригады.
Правоохранители объявили подозрение комбригу в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. Следствие отмечает, что Побережнюк привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. Его арестовали, но Побережнюк вышел из СИЗО под залог в более 900 тысяч гривен.
Пастух получил подозрение в издевательстве над подчиненными. Он скрывается от правоохранительных органов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.