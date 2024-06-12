Скандальному судді Львову відмовили у поновленні на посаді в Верховному суді

Шостий апеляційний адміністративний суд відмовив у поновленні на посаді судді Верховного Суду Богдану Львову. Раніше у Львова було знайдено російський паспорт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Верховного суду.

Що передувало

15 вересня 2022 року журналісти "Схем" оприлюднили розслідування, в якому стверджується, що суддя Верховного суду Богдан Львов під час конкурсу на посаду судді ймовірно мав паспорт Російської Федерації. Львов заперечив ці звинувачення, заявивши, що інформація є недостовірною і поширюється з метою його дискредитації.

За даними журналістів, Служба безпеки України також підтвердила наявність російського громадянства у судді. Хоча СБУ не виступала з офіційними заявами щодо цього, Львова було позбавлено доступу до державної таємниці.

Крім того, журналіст-розслідувач видання Bellingcat Христо Грозєв підтвердив наявність у Львова громадянства Росії.

5 жовтня 2022 року колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв звільнив Богдана Львова зі штату Верховного суду, а 9 листопада Львов подав позов до Окружного адміністративного суду Києва.

10 січня 2024 року стало відомо, що Київський окружний адміністративний суд частково задовольнив адміністративний позов Львова поновлення на посаді та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Поновлення Львова на посаді судді

Сьогодні, 12 червня, стало відомо, що Апеляційний суд Києва відмовив Богдану Львову у поновленні на посаді судді Верховного Суду. Колегія суддів підтвердила законність його звільнення, посилаючись на лист СБУ, в якому йдеться про наявність у Львова громадянства РФ.

"У судовому засіданні, яке відбулося 12 червня 2024 року, було проголошено вступну та резолютивну частини рішення. Повний текст буде виготовлено та оприлюднено згодом", - сказано у повідомленні.

Детальніше про розслідування можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

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