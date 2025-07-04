Ломаченко зробив заяву про російський паспорт Онуфрія: чи підтримує екс-боксер тепер УПЦ МП?
Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відреагував на рішення щодо припинення громадянства предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook боксера.
Ломаченко підкреслив, що, попри втрату документів, віра і любов залишаються непорушними.
"У людини можуть забрати паспорт і все матеріальне, але любов і віру ніхто не відбере. Шановний митрополит Онуфрій - це людина, яку Господь поставив на її місце для підтримки рівноваги у боротьбі з ворогами", - написав Ломаченко.
"Будь-яке добре дерево приносить добрі плоди, а погане - погані. Не може погане дерево приносити добрі плоди, а добре - погані. Мир усім", - Василь процитував уривок з Біблії.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення, згідно з яким митрополита Онуфрія, справжнє ім'я якого Орест Березовський, можуть позбавити українського громадянства.
За інформацією СБУ, митрополит з 2002 року зберігав громадянство РФ, підтримував зв'язки з московською патріархією та перешкоджав отриманню незалежності української церкви.
Ломаченко не вперше викликає резонансні реакції публічними висловлюваннями. Раніше він опублікував пост про обстріл рідного міста - Білгорода-Дністровського, однак не згадав, що удар здійснила Росія.
Цей факт викликав критику з боку відомих волонтерів Сергія Притули та Сергія Стерненка.
Раніше ми писали про те, що Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста"
Також варто нагадати, що на початку червня 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.