Ломаченко зробив заяву про російський паспорт Онуфрія: чи підтримує екс-боксер тепер УПЦ МП?

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook боксера.

Ломаченко підкреслив, що, попри втрату документів, віра і любов залишаються непорушними.

"У людини можуть забрати паспорт і все матеріальне, але любов і віру ніхто не відбере. Шановний митрополит Онуфрій - це людина, яку Господь поставив на її місце для підтримки рівноваги у боротьбі з ворогами", - написав Ломаченко.

"Будь-яке добре дерево приносить добрі плоди, а погане - погані. Не може погане дерево приносити добрі плоди, а добре - погані. Мир усім", - Василь процитував уривок з Біблії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення, згідно з яким митрополита Онуфрія, справжнє ім'я якого Орест Березовський, можуть позбавити українського громадянства.

За інформацією СБУ, митрополит з 2002 року зберігав громадянство РФ, підтримував зв'язки з московською патріархією та перешкоджав отриманню незалежності української церкви.