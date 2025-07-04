ua en ru
Пт, 04 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Ломаченко зробив заяву про російський паспорт Онуфрія: чи підтримує екс-боксер тепер УПЦ МП?

П'ятниця 04 липня 2025 15:40
UA EN RU
Ломаченко зробив заяву про російський паспорт Онуфрія: чи підтримує екс-боксер тепер УПЦ МП? Василь Ломаченко (фото: facebook.com/VasylLomachenko)
Автор: Катерина Урсатій

Колишній чемпіон світу з боксу Василь Ломаченко відреагував на рішення щодо припинення громадянства предстоятеля УПЦ МП митрополита Онуфрія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на особистий Facebook боксера.

Ломаченко підкреслив, що, попри втрату документів, віра і любов залишаються непорушними.

"У людини можуть забрати паспорт і все матеріальне, але любов і віру ніхто не відбере. Шановний митрополит Онуфрій - це людина, яку Господь поставив на її місце для підтримки рівноваги у боротьбі з ворогами", - написав Ломаченко.

"Будь-яке добре дерево приносить добрі плоди, а погане - погані. Не може погане дерево приносити добрі плоди, а добре - погані. Мир усім", - Василь процитував уривок з Біблії.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський ухвалив рішення, згідно з яким митрополита Онуфрія, справжнє ім'я якого Орест Березовський, можуть позбавити українського громадянства.

За інформацією СБУ, митрополит з 2002 року зберігав громадянство РФ, підтримував зв'язки з московською патріархією та перешкоджав отриманню незалежності української церкви.

Ломаченко не вперше викликає резонансні реакції публічними висловлюваннями. Раніше він опублікував пост про обстріл рідного міста - Білгорода-Дністровського, однак не згадав, що удар здійснила Росія.

Цей факт викликав критику з боку відомих волонтерів Сергія Притули та Сергія Стерненка.

Раніше ми писали про те, що Ломаченко підтримав священника, який називав ПЦУ "церквою антихриста"

Також варто нагадати, що на початку червня 2025 року Василь Ломаченко оголосив про завершення своєї боксерської кар'єри.

Читайте РБК-Україна в Google News
Василь Ломаченко Володимир Зеленський УПЦ МП Бокс
Новини
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Нічний обстріл Києва: кількість постраждалих зросла до 26, серед них є дитина
Аналітика
Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Завдання на п'ять відсотків. Як Європа відповідає на виклик Трампа щодо оборони і чого чекати Україні