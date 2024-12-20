Скандальний командир 211 бригади вийшов з СІЗО: за нього внесли заставу

Скандал у 211 бригаді

Днями у мережі спалахнув скандал навколо 211 бригади Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після того, як журналісти УП опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над бійцями.

Зазначалося, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка. До бригади направили комісію з Генштабу ЗСУ та інспекцію Міноборони.

Пізніше правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. При цьому військові за документами нібито були відправлені у зону бойових дій в Миколаївській області.

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