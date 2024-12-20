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Скандальний командир 211 бригади вийшов з СІЗО: за нього внесли заставу

Фото: Олег Побережнюк (suspilne media ternopil)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Скандальний командир 211 понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олег Побережнюк вийшов з-під варти. За нього внесли заставу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на джерела.

Джерела РБК-Україна підтверджують, що командир 211 понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк, якому вчора, 19 грудня, обрали запобіжний захід, сьогодні вийшов з-під варти під заставу у розмірі 908 тисяч 400 гривень.

За попередньою інформацією, заставу за Побережнюка внесли військовослужбовці.

Нагадаємо, 19 грудня суд у Тернополі обрав запобіжний захід комбригу Олегу Побережнюку. Його відправили під арешт з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Також командира відсторонили від виконання службових обов’язків.

 

Скандал у 211 бригаді

Днями у мережі спалахнув скандал навколо 211 бригади Сил підтримки ЗСУ. Це сталося після того, як журналісти УП опублікували розслідування, в якому йшлося про корупцію, зловживання та знущання над бійцями.

Зазначалося, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка. До бригади направили комісію з Генштабу ЗСУ та інспекцію Міноборони.

Пізніше правоохоронці оголосили підозру командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. Слідство зазначає, що Побережнюк залучив підлеглих до будівництва власного будинку у Хмельницькій області. При цьому військові за документами нібито були відправлені у зону бойових дій в Миколаївській області.

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