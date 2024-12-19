ua en ru
Чт, 19 грудня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скандал у 211-й бригаді: командиру обрали запобіжний захід

Тернопіль, Четвер 19 грудня 2024 15:23
UA EN RU
Скандал у 211-й бригаді: командиру обрали запобіжний захід Фото: Олег Побережнюк (suspilne media ternopil)
Автор: Наталія Юрченко

Суд обрав запобіжний захід командиру скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду та Офіс генпрокурора.

Засідання Тернопільського міського районного суду відбулося у четвер, 19 грудня.

Суд обрав командиру 211-ї понтонно-мостової бригади запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень.

Крім цього, вище командування відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.

Скандал у 211-й бригаді

Нагадаємо, днями журналісти УП опублікували розслідування, в якому розповіли про корупцію та зловживання у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, що дислокується в Тернопільській області.

Зазначалося, що керівництво бригади било бійців, вимагало гроші і погрожувало кинути "на м'ясо". У мережі показали кадри, як одного з військових прив'язали до дерев’яного хреста. Журналісти повідомили, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка.

Генштаб направив перевірку до 211-ї бригади після повідомлень у ЗМІ. Також у бригаду направили Головну інспекцію Міноборони.

Командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. За даними слідства, він залучив підлеглих до будівництва власного будинку, але у документах вказали, що їх відправили у зону бойових дій в Миколаївській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Суд Запобіжний захід
NEWS
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
Зеленський сказав, без чого неможливе припинення вогню на фронті
DAILY
США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна США тиснуть, Україна проти. Чи дійде до мобілізації з 18 років та чи є в цьому сенс