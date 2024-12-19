Скандал у 211-й бригаді: командиру обрали запобіжний захід
Суд обрав запобіжний захід командиру скандальної 211-ї понтонно-мостової бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду та Офіс генпрокурора.
Засідання Тернопільського міського районного суду відбулося у четвер, 19 грудня.
Суд обрав командиру 211-ї понтонно-мостової бригади запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 908 400 гривень.
Крім цього, вище командування відсторонило Побережнюка від виконання службових обов’язків.
Скандал у 211-й бригаді
Нагадаємо, днями журналісти УП опублікували розслідування, в якому розповіли про корупцію та зловживання у 211-й понтонно-мостовій бригаді Сил підтримки ЗСУ, що дислокується в Тернопільській області.
Зазначалося, що керівництво бригади било бійців, вимагало гроші і погрожувало кинути "на м'ясо". У мережі показали кадри, як одного з військових прив'язали до дерев’яного хреста. Журналісти повідомили, що до знущань причетний похресник командира бригади Олега Побережнюка.
Генштаб направив перевірку до 211-ї бригади після повідомлень у ЗМІ. Також у бригаду направили Головну інспекцію Міноборони.
Командиру 211-ї бригади Сил підтримки ЗСУ Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем з тяжкими наслідками. За даними слідства, він залучив підлеглих до будівництва власного будинку, але у документах вказали, що їх відправили у зону бойових дій в Миколаївській області.
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