Скандальный командир 211 бригады вышел из СИЗО: за него внесли залог

Скандал в 211 бригаде

На днях в сети вспыхнул скандал вокруг 211 бригады Сил поддержки ВСУ. Это произошло после того, как журналисты УП опубликовали расследование, в котором говорилось о коррупции, злоупотреблениях и издевательствах над бойцами.

Отмечалось, что к издевательствам причастен крестник командира бригады Олега Побережнюка. В бригаду направили комиссию из Генштаба ВСУ и инспекцию Минобороны.

Позже правоохранители объявили подозрение командиру 211-й бригады Сил поддержки ВСУ Олегу Побережнюку. Его подозревают в злоупотреблении служебным положением с тяжкими последствиями. Следствие отмечает, что Побережнюк привлек подчиненных к строительству собственного дома в Хмельницкой области. При этом военные по документам якобы были отправлены в зону боевых действий в Николаевской области.

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