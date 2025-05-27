Скандальний кандидат у президенти Румунії йде з політики

Ультраправий політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, заявив про закінчення політичної кар'єри.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення політика у Facebook.
За словами Джорджеску, він ухвалив рішення "припинити активну участь у політичному процесі" та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".
Він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.
"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу", - заявив екскандидат у президенти.
При цьому Джорджеску не виключив повернення в політику в майбутньому.
"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", - додав він.
Келін Джорджеску висував кандидатуру на президентських виборах у Румунії, що відбулися в листопаді 2024 року. Під час президентської кампанії він активно просував націоналістичну і популістську риторику через платформу TikTok.
За підсумками першого туру, Джорджеску посів перше місце, але результати голосування було анульовано Конституційним судом на тлі підозр у втручанні з боку Росії.
Пізніше йому заборонили повторно брати участь у виборах.
Повторне голосування відбулося в травні 2025 року. У першому турі найбільшу кількість голосів (41%) набрав представник праворадикальних кіл Джордже Сіміон, який заявляв про намір призначити Джорджеску главою уряду.
Однак у другому турі перемогу здобув ліберальний кандидат Нікушор Дан, який 26 травня офіційно вступив на посаду президента Румунії.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.