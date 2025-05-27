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Скандальний кандидат у президенти Румунії йде з політики

Фото: колишній кандидат у президенти Румунії Келін Джорджеску (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ультраправий політик Келін Джорджеску, який брав участь у президентських виборах в Румунії 2024 року, заявив про закінчення політичної кар'єри.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відеозвернення політика у Facebook.

За словами Джорджеску, він ухвалив рішення "припинити активну участь у політичному процесі" та стати "пасивним спостерігачем суспільного і соціального життя".

Він зазначив, що не є членом будь-якої політичної сили, не планує створювати власну партію і не прагне обіймати державні посади.

"Тепер я зосереджуся на сім'ї, якій потрібен спокій і, перш за все, здоров'я після всіх потрясінь останнього часу", - заявив екскандидат у президенти.

При цьому Джорджеску не виключив повернення в політику в майбутньому.

"Хоча цей етап завершено, я, як і раніше, вірю в ідеали, за які боровся. Якщо з'явиться реальний шанс принести користь Румунії, я готовий повернутися", - додав він.

Скандал на виборах президента Румунії

Келін Джорджеску висував кандидатуру на президентських виборах у Румунії, що відбулися в листопаді 2024 року. Під час президентської кампанії він активно просував націоналістичну і популістську риторику через платформу TikTok.

За підсумками першого туру, Джорджеску посів перше місце, але результати голосування було анульовано Конституційним судом на тлі підозр у втручанні з боку Росії.

Пізніше йому заборонили повторно брати участь у виборах.

Повторне голосування відбулося в травні 2025 року. У першому турі найбільшу кількість голосів (41%) набрав представник праворадикальних кіл Джордже Сіміон, який заявляв про намір призначити Джорджеску главою уряду.

Однак у другому турі перемогу здобув ліберальний кандидат Нікушор Дан, який 26 травня офіційно вступив на посаду президента Румунії.

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Румунія