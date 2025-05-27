Скандальный кандидат в президенты Румынии заявил об уходе из политики

По словам Джорджеску, он принял решение "прекратить активное участие в политическом процессе" и стать "пассивным наблюдателем общественной и социальной жизни".

Он отметил, что не является членом какой-либо политической силы, не планирует создавать собственную партию и не стремится занимать государственные посты.

"Теперь я сосредоточусь на семье, которой нужен покой и, прежде всего, здоровье после всех потрясений последнего времени", - заявил экс-кандидат в президенты.

При этом Джорджеску не исключил возвращения в политику в будущем.

"Хотя этот этап завершен, я по-прежнему верю в идеалы, за которые боролся. Если появится реальный шанс принести пользу Румынии, я готов вернуться", - добавил он.