Фаворит виборів у Румунії обіцяє поділитися владою із забороненим Джорджеску

Румунський ультраправий політик Джордже Сіміон у неділю заявив, що в разі перемоги на президентських виборах забезпечить керівну посаду Келіну Джорджеску, якому заборонили балотуватись.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Сіміон - євроскептичний націоналіст, який лідирував у передвиборчих опитуваннях напередодні першого туру голосування, що відбувається 4 травня. Повторні вибори призначили через п’ять місяців після того, як перше голосування було скасоване через нібито втручання Росії на користь Джорджеску.

На передній план Сіміон вийшов після того, як Джорджеску було заборонено брати участь у виборах через кримінальні обвинувачення, пов’язані з фінансуванням кампанії та членством у фашистській організації. Обурення через скасування виборів і висунуті обвинувачення допомогло активізувати кампанію Сіміона і зробило його популярним.

Влада для Джорджеску

Тепер Сіміон запевняє, що є кілька способів, за допомогою яких Джорджеску може опинитися в керівництві країни. Він додав, що скористається цими способами, якщо цього захоче румунський народ.

"Ми можемо сформувати більшість і зробити його прем’єр-міністром, ми можемо оголосити дострокові вибори або ініціювати референдум", - заявив кандидат в президенти, не уточнивши, який саме референдум має на увазі.

Малоймовірні варіанти

Однак, як зазначає Reuters, президент у Румунії призначає прем’єра, але юридично не може втручатися у спроби формування правлячої коаліції у парламенті.

Дострокові вибори можуть бути оголошені, якщо парламент відхиляє два запропоновані склади Кабінету міністрів протягом 60 днів, однак такий сценарій виглядає малоймовірним. Досі цього ніколи не траплялося, оскільки депутати традиційно знаходили шлях до компромісу, навіть якщо непростий.

Втім, перспектива уряду, очолюваного Джорджеску, може стривожити інвесторів, оскільки він неодноразово виступав за націоналізацію та надання преференцій румунським компаніям.