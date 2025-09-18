Скандальний ексвійськом Одеси приписав собі "бойову" травму: деталі від ДБР

ДБР завершило ще одне розслідування щодо колишнього начальника Одеського обласного ТЦК та СП. Йдеться про підробку документів, щоб незаконно оформити статус людини, яка отримала поранення під час захисту Батьківщини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
У ДБР не розкривають ім’я колишнього одеського військкома, але очевидно, що мова йде про скандального Євгена Борисова.
За даними слідства, Борисов організував собі оформлення небойової травми, отриманої поза службовими обов’язками, як такої, що пов’язана із захистом країни.
"На підставі хибного рішення службової перевірки та відповідно висновку МСЕК йому було безпідставно нараховано додаткову винагороду на загальну суму 250 тисяч гривень", - пояснили в ДБР.
Також завдяки цьому рішенню він отримав 5 місяців відпустки для лікування, яку він використав серед іншого для відпочинку за кордоном та придбання нерухомості в одній з країн ЄС.
Колишнього посадовця обвинувачують у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:
Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
Після ознайомлення з матеріалами справи стороною захисту, її передадуть до суду.
Варто додати, що це четверте і останнє провадження стосовно Борисова, яке вже завершене розслідуванням. Ще три справи наразі розглядаються в суді.
Раніше ДБР вже скеровувало до суду кілька обвинувальних актів щодо колишнього військкома, зокрема:
За матеріалами останнього провадження, суд передав в управління АРМА нерухомість колишнього військкома та його родини: будинок площею 857 кв. м вартістю 4 млн євро та офіс 223,9 кв. м за 510 тис. євро в іспанській Марбельї.
Також передано автомобілі: MERCEDES-BENZ EQV (2,9 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн грн) і Toyota Land Cruiser 200 (3 млн грн), що належали дружині, матері та тещі експосадовця.
25 січня 2024 року ДБР затримало в Києві Євгена Борисова після внесення ним застави в 39,364 млн гривень.
У травні він спробував залишити ізолятор, скориставшись заставою у 12 млн гривень, але ДБР висунуло нову підозру і знову затримало.
У листопаді Борисов намагався оформити групу інвалідності в СІЗО. Раніше ДБР завершило розслідування щодо підробки ним документів для оформлення статусу пораненого під час захисту Батьківщини.
ЗМІ з’ясували, що родина Борисова придбала в Іспанії нерухомість і автомобілі на мільйони доларів, попри війну в Україні.
Сам Борисов спочатку заперечував знання про майно, а пізніше заявив, що його дружина займається роздрібною торгівлею і він у ці справи не втручається.