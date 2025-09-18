RU

Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Скандальный экс-военком Одессы приписал себе "боевую" травму: детали от ГБР

Фото: бывший военком Одессы Евгений Борисов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ірина Глухова

ГБР завершило еще одно расследование в отношении бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП. Речь идет о подделке документов, чтобы незаконно оформить статус человека, получившего ранения при защите Родины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследований.

В ГБР не раскрывают имя бывшего одесского военкома, но очевидно, что речь идет о скандальном Евгении Борисове.

По данным следствия, Борисов организовал себе оформление небоевой травмы, полученной вне служебных обязанностей, как таковой, связанной с защитой страны.

"На основании ложного решения служебной проверки и соответственно заключения МСЭК ему было безосновательно начислено дополнительное вознаграждение на общую сумму 250 тысяч гривен", - пояснили в ГБР.

Также благодаря этому решению он получил 5 месяцев отпуска для лечения, который он использовал среди прочего для отдыха за границей и приобретения недвижимости в одной из стран ЕС.

Бывшего чиновника обвиняют в совершении уголовных преступлений, предусмотренных:

  • ч. 1 ст. 114-1 (организация препятствования законной деятельности ВСУ в особый период),
  • ч. 3 ст. 366 (организация составления и выдача должностным лицом заведомо ложного официального документа),
  • ч. 4 ст. 358 (использование заведомо поддельного документа) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

После ознакомления с материалами дела стороной защиты, его передадут в суд.

Стоит добавить, что это четвертое и последнее производство в отношении Борисова, которое уже завершено расследованием. Еще три дела сейчас рассматриваются в суде.

 

Другие обвинения против Борисова

Ранее ГБР уже направляло в суд несколько обвинительных актов в отношении бывшего военкома, в частности:

  • за незаконное приобретение активов стоимостью более 142 млн грн,
  • уклонение от службы в условиях военного положения,
  • использование поддельных документов и организацию легализации преступных средств.

По материалам последнего производства, суд передал в управление АРМА недвижимость бывшего военкома и его семьи: дом площадью 857 кв. м стоимостью 4 млн евро и офис 223,9 кв. м за 510 тыс. евро в испанской Марбелье.

Также переданы автомобили: MERCEDES-BENZ EQV (2,9 млн грн), Mercedes-Benz G 63 AMG (8,4 млн грн) и Toyota Land Cruiser 200 (3 млн грн), принадлежавшие жене, матери и теще экс-чиновника.

Что известно о деле Борисова

25 января 2024 года ГБР задержало в Киеве Евгения Борисова после внесения им залога в 39,364 млн гривен.

В мае он попытался покинуть изолятор, воспользовавшись залогом в 12 млн гривен, но ГБР выдвинуло новое подозрение и снова задержало.

В ноябре Борисов пытался оформить группу инвалидности в СИЗО. Ранее ГБР завершило расследование относительно подделки им документов для оформления статуса раненого во время защиты Родины.

СМИ выяснили, что семья Борисова приобрела в Испании недвижимость и автомобили на миллионы долларов, несмотря на войну в Украине.

Сам Борисов сначала отрицал знания об имуществе, а позже заявил, что его жена занимается розничной торговлей и он в эти дела не вмешивается.

