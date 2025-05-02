Скандал зі "зливом" секретних даних за участю Гегсета отримав продовження: ЗМІ дізналися деталі

Як пише видання, раніше не було зрозуміло, що розслідування також вивчає інший чат Гегсета, який був розкритий New York Times.

"Розширене розслідування збільшує ризики для Гегсета, який заперечував публікацію секретної інформації і сказав, що суперечки про використання ним Signal підігрівалися витоками від опонентів", - пише видання.

За словами людини, знайомої з ходом розслідування, генеральний інспектор Пентагону, зокрема, зосереджений на тому, хто взяв інформацію з урядової системи суворого режиму секретності та помістив її в комерційний застосунок Signal компанії Hegseth.

Сенатор Джек Рід із Род-Айленда, високопоставлений демократ у Комітеті зі збройних сил, сказав, що другий чат Signal належить до компетенції генерального інспектора. "Він дуже схожий і порушує ті самі питання, що й початковий чат", - сказав Рід.

Республіканські законодавці висловили підтримку Гегсету, але деякі з них заявили, що чекають результатів розслідування.

"Я абсолютно впевнений у ньому", - сказав сенатор Роджер Вікер (республіканець, Міссісіпі) щодо Гегсета. Вікер, як голова Комітету зі збройних сил, запросив розслідування з Рідом і сказав, що очікує, що розслідування Генерального інспектора Пентагону включатиме другий чат Signal.

"Для мене це, очевидно, у кращому випадку помилка новачка, у гіршому - дуже погане судження. Я просто намагаюся зрозуміти, що це було", - сказав сенатор Том Тілліс.

Сенатор Джон Корнін (республіканець, Техас) вважає розслідування GI Signal важливим.

"Я почекаю, щоб побачити, що вони придумають", - додав він.

Представники міністерства оборони заявили, що відповідно до умов розслідування офіс Стеббінса міг вивчити другий чат Signal, не повідомляючи про це.

"Метою цієї оцінки є визначення ступеня дотримання міністром оборони та іншими співробітниками Міністерства оборони політики і процедур Міністерства оборони щодо використання комерційного застосунку для обміну повідомленнями в офіційних цілях", - ідеться в заяві відомства про розслідування.

Водночас, як уточнює видання, поки неясно, коли буде завершено розслідування.

За словами людей, знайомих із групою, Гегсет створив другу чат-групу Signal перед слуханнями щодо затвердження його кандидатури в Сенаті на посаду міністра оборони в січні, додавши членів сім'ї, помічників та інших осіб. Вона залишалася активною після його вступу на посаду.

Скандал зі "зливом" секретних даних за участю Хегсета

Виконувач обов'язків генерального інспектора Стівен Стеббінс оголосив минулого місяця, що триває розслідування щодо використання Гегсетом Signal - "нетаємного комерційного застосунку для обміну повідомленнями" для обговорення авіаударів США в Ємені.

Цей крок стосувався чату Signal за участю Гегсета та інших високопосадовців адміністрації, розкритого журналом Atlantic у березні.

За кілька годин до ударів по Ємену 15 березня генерал армії Майкл Курилла, командувач Центрального командування США, яке відповідає за військові операції на Близькому Сході, відправив Пентагону плани ударів захищеною електронною поштою, прочитати яку можна було тільки за допомогою суворо секретної комп'ютерної системи.

Представники міністерства оборони повідомили, що за кілька хвилин після того, як Курилла відправив своє повідомлення, деякі подробиці з'явилися принаймні в одному з чатів Signal за участю Гегсета.

"Неможливо швидко скопіювати і вставити інформацію з секретної системи в несекретну, вимагаючи ручного друку будь-якої інформації. Генеральний інспектор намагається визначити, хто це зробив", - сказала людина, знайома з розслідуванням.

Представники міністерства оборони заявили, що, коли надійшло повідомлення від Курил, крім Гегсета поблизу перебували помічники Пентагону.

Гегсет поділився найконфіденційнішою інформацією, включно з конкретним часом використання винищувачів F-18, безпілотників MQ-9 Reaper і крилатих ракет Tomahawk під час атаки 15 березня, згідно зі стенограмою першого чату Signal, опублікованою виданням Atlantic, до якої помилково було додано головного редактора видання Джеффрі Голдберга.