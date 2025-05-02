Скандал со "сливом" секретных данных с участием Хегсета получил продолжение: СМИ узнали детали

Как пишет издание, ранее не было ясно, что расследование также изучает другой чат Хегсета, который был раскрыт New York Times.

"Расширенное расследование увеличивает риски для Хегсета, который отрицал публикацию секретной информации и сказал, что споры об использовании им Signal подогревались утечками от оппонентов", - пишет издание.

По словам человека, знакомого с ходом расследования, генеральный инспектор Пентагона в частности сосредоточен на том, кто взял информацию из правительственной системы строгого режима секретности и поместил ее в коммерческое приложение Signal компании Hegseth.

Сенатор Джек Рид из Род-Айленда, высокопоставленный демократ в Комитете по вооруженным силам, сказал, что второй чат Signal находится в компетенции генерального инспектора. "Он очень похож и поднимает те же вопросы, что и первоначальный чат", - сказал Рид.

Республиканские законодатели выразили поддержку Хегсету, но некоторые из них заявили, что ждут результатов расследования.

"Я абсолютно уверен в нем", - сказал сенатор Роджер Уикер (республиканец, Миссисипи) в отношении Хегсета. Уикер, как председатель Комитета по вооруженным силам, запросил расследование с Ридом и сказал, что ожидает, что расследование Генерального инспектора Пентагона будет включать второй чат Signal.

"Для меня это, очевидно, в лучшем случае ошибка новичка, в худшем - очень плохое суждение. Я просто пытаюсь понять, что это было", - сказал сенатор Том Тиллис.

Сенатор Джон Корнин (республиканец, Техас) считает расследование GI Signal важно.

"Я подожду, чтобы увидеть, что они придумают", - добавил он.

Представители министерства обороны заявили, что в соответствии с условиями расследования офис Стеббинса мог изучить второй чат Signal, не уведомляя об этом.

"Целью данной оценки является определение степени соблюдения министром обороны и другими сотрудниками Министерства обороны политики и процедур Министерства обороны в отношении использования коммерческого приложения для обмена сообщениями в официальных целях", - говорится в заявлении ведомства о расследовании.

При этом, как уточняет издание, пока неясно, когда будет завершено расследование.

По словам людей, знакомых с группой, Хегсет создал вторую чат-группу Signal перед слушаниями по утверждению его кандидатуры в Сенате на пост министра обороны в январе, добавив членов семьи, помощников и других лиц. Она оставалась активной после его вступления в должность.

Скандал со "сливом" секретных данных с участием Хегсета

Исполняющий обязанности генерального инспектора Стивен Стеббинс объявил в прошлом месяце, что идет расследование об использовании Хегсетом Signal - "несекретного коммерческого приложения для обмена сообщениями" для обсуждения авиаударов США в Йемене.

Этот шаг касался чата Signal с участием Хегсета и других высокопоставленных должностных лиц администрации, раскрытого журналом Atlantic в марте.

За несколько часов до ударов по Йемену 15 марта генерал армии Майкл «Эрик» Курилла, командующий Центральным командованием США, отвечающим за военные операции на Ближнем Востоке, отправил Пентагону планы ударов по защищенной электронной почте, прочитать которую можно было только с помощью строго секретной компьютерной системы.

Представители министерства обороны сообщили, что через несколько минут после того, как Курилла отправил свое сообщение, некоторые подробности появились по крайней мере в одном из чатов Signal с участием Хегсета.

Невозможно быстро скопировать и вставить информацию из секретной системы в несекретную, требуя ручной печати любой информации. Генеральный инспектор пытается определить, кто это сделал, сказал человек, знакомый с расследованием.

Представители министерства обороны заявили, что, когда пришло сообщение от Куриллы, помимо Хегсета поблизости находились помощники Пентагона.

Хегсет поделился наиболее конфиденциальной информацией, включая конкретное время использования истребителей F-18, беспилотников MQ-9 Reaper и крылатых ракет Tomahawk в ходе атаки 15 марта, согласно стенограмме первого чата Signal, опубликованной изданием Atlantic, в которую по ошибке был добавлен главный редактор издания Джеффри Голдберг.