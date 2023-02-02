Скандал з закупівлями для ЗСУ. Підприємців, які продавали яйця по 17 гривень, затримали

Правоохоронці викрили та затримали підприємців та військових, які причетні за махінацій з закупівлями харчів для ЗСУ. Їх дії завдали збитків державі на 4,6 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідувань.
За даними слідства, одна з фірм уклала договір на постачання військовій частині продуктів за завищеними цінами, зокрема курячих яєць за 17 гривень за штуку.
"Вигадували махінатори й інші схеми - до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" - начебто їх спожили солдати", - пояснює ДБР.
Правоохоронці затримали 5 учасників схеми, серед яких підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військового, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.
Сума збитків державі оцінюють на 4,6 млн гривень. Вкрадені кошти учасники схеми ділили між собою. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн гривень готівкою.
Зараз готується підозра для затриманих ч. 5 ст. 191 ККУ та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Махінаторам загрожує до 12 років в'язниці. Наразі слідчі дії тривають.
Фото: ДБР викрило військових та підприємців, які причетні до махінацій з завищеними цінами (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, 1 лютого, СБУ провела обшуки у екс-посадовців Міноборони, причетних до скандалу з закупівлями продуктів для військових.
Екс-главі департаменту Міноборони оголосили підозру за розтрату понад 100 млн гривень, також підозру отримав звільнений заступник міністра оборони.
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