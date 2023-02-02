Скандал з закупівлями для ЗСУ. Підприємців, які продавали яйця по 17 гривень, затримали

За даними слідства, одна з фірм уклала договір на постачання військовій частині продуктів за завищеними цінами, зокрема курячих яєць за 17 гривень за штуку.

"Вигадували махінатори й інші схеми - до фінансово-господарських документів вносились неправдиві дані щодо отримання військовою частиною продуктів на свій склад, коли насправді нічого не поставлялося. Потім "віртуальні" продукти "списували" - начебто їх спожили солдати", - пояснює ДБР.

Правоохоронці затримали 5 учасників схеми, серед яких підприємці та військові, які відповідають за забезпечення однієї з військових частин ЗСУ. Також затримано військового, який вів "чорну бухгалтерію" махінаторів.

Сума збитків державі оцінюють на 4,6 млн гривень. Вкрадені кошти учасники схеми ділили між собою. У ході обшуків вилучено чорнову бухгалтерію, записи, незаконну зброю, боєприпаси, вибухові пристрої, понад 1 млн гривень готівкою.

Зараз готується підозра для затриманих ч. 5 ст. 191 ККУ та вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Махінаторам загрожує до 12 років в'язниці. Наразі слідчі дії тривають.

Фото: ДБР викрило військових та підприємців, які причетні до махінацій з завищеними цінами (dbr.gov.ua)