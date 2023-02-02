Скандал с закупками для ВСУ. Предпринимателей, которые продавали яйца по 17 гривен, задержали

По данным следствия, одна из фирм заключила договор на поставку воинской части продуктов по завышенным ценам, в том числе куриных яиц по 17 гривен за штуку.

"Выдумывали махинаторы и другие схемы - в финансово-хозяйственные документы вносились ложные данные по получению воинской частью продуктов на свой склад, когда на самом деле ничего не поставлялось. Затем "виртуальные" продукты "списывали" - вроде бы их употребили солдаты", - объясняет ДБР.

Правоохранители задержали 5 участников схемы, среди которых предприниматели и военные, отвечающие за обеспечение одной из воинских частей ВСУ. Также задержан военный, который вел "черную бухгалтерию" махинаторов.

Сумма ущерба государству оценивается в 4,6 млн гривен. Украденные средства участники схемы делили между собой. В ходе обысков изъята черновая бухгалтерия, записи, незаконное оружие, боеприпасы, взрывные устройства, более 1 млн гривен наличными.

В настоящее время готовится подозрение для задержанных ч. 5 ст. 191 УКУ и решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Махинаторам грозит до 12 лет тюрьмы. Следственные действия продолжаются.

Фото: ДБР разоблачило военных и предпринимателей, причастных к махинациям с завышенными ценами (dbr.gov.ua)