Скандал з полоненими з КНДР: Сеул заявив, що мовчанку запропонував Київ

Національна розвідувальна служба Південної Кореї (NIS) розповіла про це на брифінгу для парламентського комітету з питань розвідки. За її словами, на початку переговорів Київ попросив зберегти передачу двох військових КНДР у таємниці. Українська сторона нібито побоювалася, що розголос вплине на майбутні обміни військовополонених.

Депутат від опозиційної Партії народної влади Ю Йон Ха був на брифінгу і переказав слова розвідників.

"NIS співпрацювала з Міністерством закордонних справ щодо їхньої репатріації, а Південна Корея та Україна від самого початку вели відповідні обговорення, виходячи зі спільного розуміння, що це питання залишатиметься конфіденційним", - сказав Ю Йон Ха.

Він додав, що сторони через кілька каналів домовилися тримати факт передачі в таємниці. Втім, розвідка не знає, чи була така домовленість між лідерами двох країн.

Двоє північнокорейських військових прибули до Південної Кореї в середині вересня. Серйозних проблем зі здоров'ям у них немає.

Що передувало скандалу

23 вересня президент України Володимир Зеленський під час Генеральної Асамблеї ООН заявив, що Україна передала Південній Кореї двох військовополонених із КНДР. За його словами, передача відбулася нещодавно.

Наступного дня президент Південної Кореї Лі Чже Мьон звинуватив Україну в порушенні домовленості про нерозголошення. Він назвав питання їхньої репатріації "надзвичайно чутливим" і "пов'язаним із дипломатією та національною безпекою".

Представники Сеула кажуть, що конфіденційності наполягав сам український уряд. За їхніми словами, Київ побоювався внутрішньої критики через втрату можливості обміняти північнокорейських військовополонених на українських. Сеул нібито погодився з огляду на безпеку полонених і їхніх родин, а також дипломатичні питання та питання безпеки.

Представник адміністрації президента Південної Кореї заявив, що Зеленський оприлюднив інформацію без попередніх пояснень чи консультацій. Як стверджує Сеул, це сталося попри взаємну домовленість.

Тим часом джерело в Офісі президента заявило, що Україна не обіцяла приховувати передачу полонених. У Києві пояснили, що оприлюднили лише сам факт передачі, без жодних деталей процесу.