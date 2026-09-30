Скандал с пленными из КНДР: Сеул заявил, что молчание предложил Киев

Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS) рассказала об этом на брифинге для парламентского комитета по разведке. По ее словам, в начале переговоров Киев попросил сохранить передачу двух военных КНДР в секрете. Украинская сторона якобы опасалась, что огласка окажет влияние на будущие обмены военнопленных.

Депутат от оппозиционной Партии народной власти Ю Йон Ха был на брифинге и пересказал слова разведчиков.

"NIS сотрудничала с Министерством иностранных дел по их репатриации, а Южная Корея и Украина изначально вели соответствующие обсуждения, исходя из общего понимания, что этот вопрос будет оставаться конфиденциальным", - сказал Ю Йон Ха.

Он добавил, что стороны через несколько каналов договорились держать факт передачи в секреты. Впрочем, разведка не знает, была ли такая договоренность между лидерами двух стран.

Двое северокорейских военных прибыли в Южную Корею в середине сентября. Серьезных проблем со здоровьем у них нет.

Что предшествовало скандалу

23 сентября президент Украины Владимир Зеленский во время Генеральной Ассамблеи ООН заявил, что Украина передала Южной Корее двух военнопленных из КНДР. По его словам, передача прошла недавно.

На следующий день президент Южной Кореи Ли Чже Мен обвинил Украину в нарушении договоренности о неразглашении. Он назвал вопрос их репатриации "чрезвычайно чувствительным" и "связанным с дипломатией и национальной безопасностью".

Представители Сеула говорят, что конфиденциальности настаивало само украинское правительство. По их словам, Киев опасался внутренней критики из-за утраты возможности обменять северокорейских военнопленных на украинских. Сеул якобы согласился, учитывая безопасность пленных и их семей, а также дипломатические вопросы и вопросы безопасности.

Представитель администрации президента Южной Кореи заявил, что Зеленский обнародовал информацию без предварительных пояснений или консультаций. Как утверждает Сеул, это произошло, несмотря на взаимную договоренность.

Между тем источник в Офисе президента заявил, что Украина не обещала скрывать передачу пленных. В Киеве объяснили, что обнародовали только сам факт передачи, без каких-либо деталей процесса.