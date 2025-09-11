Скандал у відносинах США та Ізраїлю: удар по Катару викликав розчарування Трампа, - WSJ

Високопоставлені представники адміністрації США розповіли, що президент Трамп цього тижня провів бурхливу телефонну розмову з прем'єр-міністром Ізраїлю. Зокрема він висловив глибоке розчарування тим, що Ізраїль завдав удару по представниках ХАМАС у Катарі, не попередивши про це США.

Трамп сказав Нетаньяху, що рішення атакувати політичних лідерів ХАМАС у Досі, столиці Катару, було нерозумним.

Ба більше, за даними видання, президент був розлючений, дізнавшись про напад від американських військових, а не від Ізраїлю, і про те, що він був здійснений на території іншого союзника США, який виступав посередником у переговорах про припинення війни в Газі.

Нетаньяху відповів, що у нього було небагато часу для здійснення ударів і він скористався цією нагодою.

Пізніше, за даними джерел видання відбулась друга розмова, яка вже була дружньою, оскільки Трамп запитав Нетаньяху, чи виявився напад успішним.

Нетаньяху відповів, що не знає, а за кілька годин по тому ХАМАС заявив, що цілі Ізраїлю вижили після ударів, хоча шестеро представників нижчого рівня були вбиті.

Високопоставлений чиновник адміністрації сказав, що Трамп, відданий прихильник Ізраїлю, все більше розчаровується в Нетаньяху, який постійно ставить його в скрутне становище агресивними діями, що суперечать цілям Трампа на Близькому Сході.

У Газі Трамп виступає за припинення вогню і звільнення заручників, утримуваних ХАМАСом. Але він також підкреслив свою підтримку військової кампанії Нетаньяху з метою розгрому Хамасу, заявили чиновники, включаючи поновлення ізраїльського наступу на місто Газа.