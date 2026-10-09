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Військовий ТЦК у Харкові травмував літню жінку: у військкоматі пояснили це захистом

21:58 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Сергій Козачук
Ілюстративне фото: у Харкові цивільні напали на ТЦК (Колаж РБК-Україна)

У Харкові виник конфлікт між цивільними та групою оповіщення ТЦК. Під час сутички травмувалася жiнка, за цим фактом правоохоронці вже розпочали кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківський обласний ТЦК та СП.

За попередньою інформацією військових, конфлікт розгорівся під час проведення заходів з оповіщення.

Один із громадян почав поводитися агресивно та вчинив напад на військовослужбовців.

У суперечку втрутилася жінка. Захищаючись, військовослужбовець відштовхнув її, унаслідок чого вона впала та зазнала травм.

У соціальних мережах уже поширюється відео з фрагментом цього конфлікту. Керівництво обласного ТЦК наразі перевіряє всі обставини події.

Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження. Зараз триває досудове розслідування, у межах якого слідчі встановлюють усі деталі та оцінюють дії кожного учасника сутички.

У ТЦК наголосили, що повністю сприяють розслідуванню, надають необхідну інформацію та забезпечують доступ до матеріалів справи.

Також у центрі комплектування закликали утриматися від передчасних висновків до офіційного завершення слідчих дій.

Нагадаємо, що в Україні регулярно стаються резонансні інциденти за участю працівників військоматів під час проведення заходів з оповіщення.

Зокрема, у Кам'янському сталася ДТП за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП. Тоді у відомстві наголосили, що подія не була пов’язана з мобілізаційними заходами.

Окрім цього, в Одеській області невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК, який повернувся з фронту. Нападник завдав йому поранення безпосередньо під час виконання заходів оповіщення та втік з місця події.

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ТЦКХарківВійна в УкраїніМобілізація в Україні