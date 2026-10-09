Військовий ТЦК у Харкові травмував літню жінку: у військкоматі пояснили це захистом

Нагадаємо, що в Україні регулярно стаються резонансні інциденти за участю працівників військоматів під час проведення заходів з оповіщення.

Зокрема, у Кам'янському сталася ДТП за участю військовослужбовців районного ТЦК та СП. Тоді у відомстві наголосили, що подія не була пов’язана з мобілізаційними заходами.

Окрім цього, в Одеській області невідомий напав з ножем на військовослужбовця ТЦК, який повернувся з фронту. Нападник завдав йому поранення безпосередньо під час виконання заходів оповіщення та втік з місця події.