Военный ТЦК в Харькове травмировал пожилую женщину: в военкомате объяснили это защитой

По предварительной информации военных, конфликт разгорелся во время проведения мер по оповещению.

Один из граждан начал вести себя агрессивно и совершил нападение на военнослужащих.

В спор вмешалась женщина. Защищаясь, военнослужащий оттолкнул ее, в результате чего она упала и получила травмы.

В социальных сетях уже распространяется видео с фрагментом конфликта. Руководство областного ТЦК проверяет все обстоятельства происшествия.

Правоохранительные органы возбудили уголовное производство. Сейчас идет досудебное расследование, в рамках которого следователи устанавливают все детали и оценивают действия каждого участника стычки.

В ТЦК подчеркнули, что полностью способствуют расследованию, предоставляют необходимую информацию и обеспечивают доступ к материалам дела.

Также в центре комплектования призвали воздержаться от преждевременных выводов до официального завершения следственных действий.