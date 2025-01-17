Скандал у центрі Києва: один з підлітків отримав підозру у незаконному зберіганні зброї

Скандал з підлітками у центрі Києва

Нагадаємо, неодавно у мережі спалахнув скандал за участі підлітків. 10 січня у соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва.

На провокативних відео підлітки слухали російську музику, перекривали дорогу, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Поліція встановила особи неповнолітніх, які фігурували у відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років.

Пізніше поліція провела обшуки у двох неповнолітніх, які перекривали дорогу в центрі Києва та фігурували у скандальних відео. У них вилучили зброю, набої, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Пізніше поліція встановила ще чотирьох учасників скандального інциденту у центрі Києва.

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