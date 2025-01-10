Поліція встановила скандальних підлітків, які перекривали дорогу в центрі Києва
Правоохоронці встановили особи молодих людей, які записували скандальні відео. Зокрема, вони перекривали дорогу в центрі Києва, щоб покурити.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook.
"Поліція Києва встановила всіх учасників відео за участю неповнолітніх. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські", - ідеться в повідомленні.
У поліції також уточнили, що один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео з використанням російської музики. Його було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України, і суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.
Правоохоронці зазначили, що після завершення перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з шести фігурантів.
Скандальні підлітки
Нагадаємо, раніше журналіст Денис Кошельник звернув увагу на підлітків, які знімали та публікували в соцмережах скандальні відео провокаційного характеру. Це спричинило скандал.
Зокрема, молоді люди слухали російську музику біля Газона національної пам'яті на Майдані Незалежності, перекривали дорогу в Києві, демонстрували на фото зброю.
У відповідь поліція почала розслідування і пообіцяла притягнути їх до відповідальності.
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