Поліція встановила скандальних підлітків, які перекривали дорогу в центрі Києва

Правоохоронці встановили особи молодих людей, які записували скандальні відео. Зокрема, вони перекривали дорогу в центрі Києва, щоб покурити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва у Facebook .

"Поліція Києва встановила всіх учасників відео за участю неповнолітніх. З ними та їхніми батьками вже спілкуються ювенальні поліцейські", - ідеться в повідомленні.

У поліції також уточнили, що один з учасників раніше вже фігурував у подібних відео з використанням російської музики. Його було притягнуто до відповідальності за ст. 436-2 Кримінального кодексу України, і суд ухвалив рішення призначити йому покарання у вигляді пробаційного нагляду строком на один рік.

Правоохоронці зазначили, що після завершення перевірки буде надано правову оцінку діям кожного з шести фігурантів.