Скандал в центре Киева: один из подростков получил подозрение в незаконном хранении оружия

Скандал с подростками в центре Киева

Напомним, недавно в сети вспыхнул скандал с участием подростков. 10 января в соцсетях был распространен ряд публикаций относительно вызывающего поведения группы несовершеннолетних лиц в центре Киева.

На провокационных видео подростки слушали русскую музыку, перекрывали дорогу, демонстрировали оружие и совершали ряд других действий ради создания провокационного контента.

Полиция установила личности несовершеннолетних, которые фигурировали в видео. "Блогерами" оказались шестеро жителей столицы в возрасте от 14 до 17 лет.

Позже полиция провела обыски у двух несовершеннолетних, которые перекрывали дорогу в центре Киева и фигурировали в скандальных видео. У них изъяли оружие, патроны, страйкбольную гранату, кастет, нож, а также компьютерную технику и мобильные телефоны.

Позже полиция установила еще четырех участников скандального инцидента в центре Киева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.