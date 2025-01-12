Скандал з підлітками у центрі Києва: поліція провела обшуки вдома у фігурантів

Поліція провела обшуки у неповнолітніх, які перекривали дорогу в центрі Києва та фігурували у скандальних відео. Обшуки пройшли у двох фігурантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Facebook.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх. За результатами вилучили зброю, набої, старйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Деталі справи

Нагадаємо, днями у мережі спалахнув скандал за участі підлітків. У соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва.

На провокативних відео підлітки слухали російську музику, перекривали дорогу, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Поліція встановила особи неповнолітніх, які фігурували у відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років.

Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.