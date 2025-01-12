ua en ru
Нд, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Близький Схід Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Скандал з підлітками у центрі Києва: поліція провела обшуки вдома у фігурантів

Київ, Неділя 12 січня 2025 14:21
UA EN RU
Скандал з підлітками у центрі Києва: поліція провела обшуки вдома у фігурантів Фото: поліція провела обшуки у підлітків, які фігурували у скандальних відео (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція провела обшуки у неповнолітніх, які перекривали дорогу в центрі Києва та фігурували у скандальних відео. Обшуки пройшли у двох фігурантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва в Facebook.

В рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України, слідчі столичної поліції провели обшуки вдома у двох неповнолітніх. За результатами вилучили зброю, набої, старйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони.

Деталі справи

Нагадаємо, днями у мережі спалахнув скандал за участі підлітків. У соцмережах було поширено низку публікацій щодо зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі Києва.

На провокативних відео підлітки слухали російську музику, перекривали дорогу, демонстрували зброю та вчиняли ряд інших дій заради створення провокативного контенту.

Поліція встановила особи неповнолітніх, які фігурували у відео. "Блогерами" виявились шестеро мешканців столиці, віком від 14 до 17 років.

Правоохоронці запросили юнаків разом з їх батьками до відділку поліції, де вони надавали пояснення з приводу зазначених подій.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Національна поліція Підлітки
NEWS
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
Вже третій. ЗСУ завдали нового удару по командному пункту РФ у Донецькій області
DAILY
"На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію
Анастасія Рокитнакореспондент РБК-Україна "На секунду подумав, що мене вбило". Медик "Клаус" про штурми, поранення та "ідеальну" евакуацію