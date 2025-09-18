У США зняли з ефіру найбільше ток-шоу після коментарів про MAGA і Чарлі Кірка

Телеканал ABC компанії Disney ухвалив рішення призупинити трансляцію вечірнього ток-шоу Джиммі Кіммела на невизначений термін. Це сталося після скандалу навколо його висловлювань про ймовірного вбивцю консервативного активіста Чарлі Кірка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

"Jimmy Kimmel Live буде знято з ефіру на невизначений термін", - повідомив представник ABC, відмовившись від подальших коментарів.

Коментарі Кіммела

У своєму монолозі Кіммел розкритикував прихильників руху MAGA, заявивши, що вони намагаються використати вбивство Кірка в політичних цілях.

"MAGA Gang відчайдушно намагається видати цього хлопця, який убив Чарлі Кірка, за кого завгодно, тільки не за свого, і витягти з цього політичні дивіденди", - сказав він.

Ці слова викликали бурхливу реакцію консервативних медіа та критику з боку коментаторів, близьких до Трампа.

Політичний тиск

Рішення про зняття з ефіру було ухвалено незабаром після того, як представник адміністрації Трампа, який відповідає за ліцензування місцевих станцій ABC, публічно зажадав покарати ведучого.

Великі медіахолдинги Nexstar і Sinclair, які володіють станціями, заявили, що знімають шоу з ефіру, що викликало підозри в спробах заручитися підтримкою Білого дому.

Президент Дональд Трамп, перебуваючи з візитом у Великій Британії, привітав рішення. "Вітаю ABC з тим, що вони нарешті набралися сміливості зробити те, що потрібно", - написав він у Truth Social.

Реакція і критика

Групи за свободу слова різко засудили рішення, назвавши його проявом боягузтва. Віцепрезидент FCC Брендан Карр заявив, що агентство може відкликати ліцензії у станцій, якщо компанія не вживе заходів проти Кіммела.

У відповідь демократичний комісар ФКС Анна Гомес зазначила, що "Першу поправку не можна використовувати як виправдання для широкої цензури". Вона попередила, що такі заходи створюють небезпечний прецедент тиску на ЗМІ.

Участь медіахолдингів

Nexstar і Sinclair, які мають бізнес-інтереси, залежні від адміністрації Трампа, заявили, що будуть замінювати шоу іншим контентом. Sinclair також анонсувала спецпрограму в пам'ять про Кірка.

Кінокомпанія SAG-AFTRA, що представляє акторів, засудила рішення ABC. "Придушення свободи слова і покарання за висловлення позиції підривають фундаментальні права суспільства", - йдеться в заяві профспілки.