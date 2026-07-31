Скандал у таборі "Артек" на Закарпатті: Мінсоцполітики ініціювало перевірку умов для дітей

Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності ініціювало перевірку державного табору "Артек" на Закарпатті після скарг батьків дітей із Вишневого на умови перебування. Вони заявляють про проблеми із санітарним станом, проживанням та організацією відпочинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра соціальної політики, сім'ї та єдності Дениса Улютіна та дописи батьків у соцмережах.

Головне: Привід для перевірки: Мінсоцполітики ініціювало перевірки умов у державному таборі "Артек" на Закарпатті після масових публічних скарг батьків.

Мінсоцполітики ініціювало перевірки умов у державному таборі "Артек" на Закарпатті після масових публічних скарг батьків. Хто постраждав: До табору направили 110 дітей із Вишневого, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського удару 6 липня.

До табору направили 110 дітей із Вишневого, чиї домівки були пошкоджені або зруйновані внаслідок російського удару 6 липня. На що скаржаться батьки: Жахливий санітарний стан (пліснява, брудні санвузли, волосся в їжі), пошкоджені меблі, нестача тумбочок і душових, а також суворі обмеження дозвілля та "тихі години".

Жахливий санітарний стан (пліснява, брудні санвузли, волосся в їжі), пошкоджені меблі, нестача тумбочок і душових, а також суворі обмеження дозвілля та "тихі години". Вимоги родин: У Вишневому розпочали збір підписів під зверненням із вимогою оцінити, чи відповідають реальні умови в таборі обсягу державного фінансування.

У Вишневому розпочали збір підписів під зверненням із вимогою оцінити, чи відповідають реальні умови в таборі обсягу державного фінансування. Реакція влади: Міністра соціальної політики Денис Улютін запевнив, що ситуація під контролем, а результати перевірки державних послуг оздоровлення оприлюднять після її завершення.

Чому виникли скарги

Після російського удару по Вишневому 6 липня, внаслідок якого було пошкоджено близько 300 будинків, а 90 із них не підлягають відновленню, 110 дітей громади направили на оздоровлення до державного табору "Артек" на Закарпатті.

Програму організували за підтримки Міністерства соціальної політики, Державної служби у справах дітей, Київської обласної державної адміністрації та міської влади Вишневого. Повідомлялося, що діти отримають п'ятиразове харчування, психологічну допомогу та братимуть участь у спортивних і творчих заходах.

Однак після початку зміни батьки почали повідомляти про проблеми.

Зокрема, місцева жителька Ніка Хорунжа опублікувала фотографії, на яких, за її словами, зафіксовані волосся у їжі, пошкоджені меблі, брудні рушники та санвузли, які давно не ремонтувалися. Вона повідомила, що її 17-річну сестру через умови проживання довелося забрати з табору достроково.

Умови в таборі "Артек" на Закарпатті (фото: Nika Khor/Facebook)

За словами батьків, у кімнатах і санвузлах також є пліснява та грибок, на 12 дітей передбачено лише дві тумбочки, бракує душових і туалетів, а засоби гігієни є не завжди.

Окрім цього, вони висловили претензії до організації дозвілля. Зокрема, стверджують, що дітям не дозволяють самостійно пересуватися територією, встановлено тривалу "тиху годину", відбій о 21:30, а також відсутні бібліотека та настільні ігри.

Батьки вимагають офіційної перевірки

У Вишневому розпочали збір підписів під колективним зверненням, яке розмістили у ліцеї №2.

У ньому батьки наголошують, що не шукають винних, а просять компетентні органи перевірити, чи відповідають умови проживання, харчування, санітарний стан, організація дозвілля та ставлення до дітей рівню державного фінансування.

Також вони закликають оцінити забезпечення табору санвузлами та засобами гігієни, а також дотримання працівниками педагогічної етики.

Окремо авторка звернення Ніка Хорунжа подякувала працівникам служби соціального захисту, зазначивши, що претензій до їхньої роботи у батьків немає.

Зазначимо, користувачка Facebook видалила допис зі скаргою на умови в таборі "Артек" на Закарпатті. Однак ситуація вже встигла набрати розголосу в соцмережах і на неї відреагували у Міністерстві соціальної політики, сім'ї та єдності.

Що відповіли у міністерстві

Міністр соціальної політики, сім'ї та єдності Денис Улютін повідомив, що після появи у публічному просторі повідомлень і фотографій щодо умов перебування дітей у "Артеку" на Закарпатті вже розпочато перевірку.

Її проводить Національна соціальна сервісна служба України.

За словами міністра, "Артек" є державним закладом, який бере участь у програмі оздоровлення дітей, що фінансується з державного бюджету, тому міністерство контролюватиме якість надання послуг.

"Про результати перевірки доповімо після її завершення. Інтереси дітей для нас є безумовним пріоритетом", - зазначив Улютін.