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Скандал в лагере "Артек" на Закарпатье: Минсоцполитики инициировало проверку условий для детей

17:32 31.07.2026 Пт
4 мин
Родители опубликовали фото условий в лагере "Артек"
aimg Татьяна Веремеева
Скандал в лагере "Артек" на Закарпатье: Минсоцполитики инициировало проверку условий для детей Фото: Детский лагерь "Артек" на Закарпатье (artek.ua.prozhyvannya-zakarpatti)
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Министерство социальной политики, семьи и единства инициировало проверку государственного лагеря "Артек" на Закарпатье после жалоб родителей детей из Вишневого на условия пребывания. Они заявляют о проблемах с санитарным состоянием, проживанием и организацией отдыха.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра социальной политики, семьи и единства Дениса Улютина и сообщения родителей в соцсетях.

Главное:

  • Повод для проверки: Минсоцполитики инициировало проверку условий в государственном лагере "Артек" на Закарпатье после массовых публичных жалоб родителей.
  • Кто пострадал: В лагерь направили 110 детей из Вишневого, чьи дома были повреждены или разрушены в результате российского удара 6 июля.
  • На что жалуются родители: Ужасное санитарное состояние (плесень, грязные санузлы, волосы в пище), поврежденная мебель, недостаток тумбочек и душевых, а также строгие ограничения досуга и "тихие часы".
  • Требования семей: В Вишневом начали сбор подписей под обращением с требованием оценить, соответствуют ли реальные условия в лагере объему государственного финансирования.
  • Реакция власти: Министр социальной политики Денис Улютин заверил, что ситуация под контролем, а результаты проверки государственных услуг оздоровления обнародуют после ее завершения.

Почему возникли жалобы

После российского удара по Вишневому 6 июля, в результате которого повреждено около 300 домов, а 90 из них не подлежат восстановлению, 110 детей общины направили на оздоровление в государственный лагерь "Артек" на Закарпатье.

Программа была организована при поддержке Министерства социальной политики, Государственной службы по делам детей, Киевской областной государственной администрации и городской власти Вишневого. Сообщалось, что дети получат пятиразовое питание, психологическую помощь и примут участие в спортивных и творческих мероприятиях.

Однако после начала смены родители начали сообщать о проблемах.

В частности, местная жительница Ника Хорунжа опубликовала фотографии, на которых, по ее словам, зафиксированы волосы в еде, повреждена мебель, грязные полотенца и давно не ремонтировавшиеся санузлы. Она сообщила, что ее 17-летнюю сестру из-за условий проживания пришлось забрать из лагеря досрочно.

Условия в лагере "Артек" на Закарпатье (фото: Nika Khor/Facebook)

По словам родителей, в комнатах и санузлах также есть плесень и грибок, на 12 детей предусмотрено только две тумбочки, не хватает душевых и туалетов, а средства гигиены не всегда.

Кроме того, они высказали претензии к организации досуга. В частности, утверждают, что детям не позволяют самостоятельно передвигаться по территории, установлен длительный "тихий час", отбой в 21:30, а также отсутствуют библиотека и настольные игры.

Родители требуют официальной проверки

В Вишневом начали сбор подписей под коллективным обращением, которое разместили в лицее №2.

В нем родители отмечают, что не ищут виновных, а просят компетентные органы проверить, соответствуют ли условия проживания, питание, санитарное состояние, организация досуга и отношение к детям уровня государственного финансирования.

Также они призывают оценить обеспечение лагеря санузлами и гигиеническими средствами, а также соблюдение работниками педагогической этики.

Отдельно автор обращения Ника Хорунжа поблагодарила работников службы социальной защиты, отметив, что претензий к их работе у родителей нет.

Отметим, пользовательница Facebook удалила сообщение с жалобой на условия в лагере "Артек" на Закарпатье. Однако ситуация уже успела набрать огласку в соцсетях и на нее отреагировали в Министерстве социальной политики, семьи и единства.

Что ответили в министерстве

Министр социальной политики, семьи и единства Денис Улютин сообщил, что после появления в публичном пространстве сообщений и фотографий по поводу условий пребывания детей в "Артеке" на Закарпатье уже начата проверка.

Ее проводит Национальная социальная сервисная служба Украины.

По словам министра, "Артек" является государственным учреждением, участвующим в программе оздоровления детей, финансируемой из государственного бюджета, поэтому министерство будет контролировать качество предоставления услуг.

"О результатах проверки доложим после ее завершения. Интересы детей для нас безусловный приоритет", - отметил Улютин.

Ранее РБК-Украина рассказывало, что отдельные категории детей в Украине могут бесплатно пройти оздоровление на средства государства. Право на такие путевки имеют, в частности, дети-сироты, дети военнослужащих, ВПЛ, дети с инвалидностью и с малообеспеченных и многодетных семей, а путевки предоставляются через органы соцзащиты или по другим механизмам государственной поддержки.

Также мы писали, что семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, могут получать разные виды социальной поддержки от государства и местных властей. Одним из таких направлений являются услуги временного ухода за ребенком, которые позволяют родителям восстановить силы или решить важные личные дела, пока о ребенке заботятся специалисты.

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