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Скандал з Signal. ЗМІ з'ясували, що "конфіденційних" чатів Гегсета було набагато більше

Фото: Піт Гегсет, голова Пентагону (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Піт Гегсет обговорював плани Пентагону щонайменше в 12 окремих чатах застосунку Signal.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.

Виявилось, що Гегсет використовував Signal для обміну зашифрованими повідомленнями набагато частіше, ніж було відомо раніше.

Як пише Newsweek, в одному з випадків голова Пентагону наказав своїм помічникам через Signal повідомити іноземних урядовців про поточну військову операцію. Зокрема використовував застосунок для: 

  • координації виступів перед ЗМІ; 
  • планування закордонних поїздок; 
  • управління своїм графіком; 
  • обговорення інших несекретних, але чутливих питань. 

Також зазначається, що Гегсет особисто створив багато чатів у Signal та надсилав повідомлення з незахищеної лінії Міністерства оборони, а також зі свого особистого телефону.

Скандал з Signal

Наприкінці березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав доступ до закритого чату у Signal у якому обговорювались удари по позиціях єменських хуситів.

Після виток інформації Міноборони США провело чистку. Було звільнено:

Посадовці, своєю чергою, заявили, що стали жертвами безпідставних обвинувачень і навіть не знали, у чому саме їх звинуватили.

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