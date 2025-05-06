Скандал з Signal. ЗМІ з'ясували, що "конфіденційних" чатів Гегсета було набагато більше

Міністр оборони Сполучених Штатів Америки (США) Піт Гегсет обговорював плани Пентагону щонайменше в 12 окремих чатах застосунку Signal.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek.
Виявилось, що Гегсет використовував Signal для обміну зашифрованими повідомленнями набагато частіше, ніж було відомо раніше.
Як пише Newsweek, в одному з випадків голова Пентагону наказав своїм помічникам через Signal повідомити іноземних урядовців про поточну військову операцію. Зокрема використовував застосунок для:
Також зазначається, що Гегсет особисто створив багато чатів у Signal та надсилав повідомлення з незахищеної лінії Міністерства оборони, а також зі свого особистого телефону.
Наприкінці березня головний редактор The Atlantic Джеффрі Голдберг отримав доступ до закритого чату у Signal у якому обговорювались удари по позиціях єменських хуситів.
Після виток інформації Міноборони США провело чистку. Було звільнено:
Посадовці, своєю чергою, заявили, що стали жертвами безпідставних обвинувачень і навіть не знали, у чому саме їх звинуватили.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.