Скандал с Signal. СМИ выяснили, что "конфиденциальных" чатов Хегсета было гораздо больше

Оказалось, что Хегсет использовал Signal для обмена зашифрованными сообщениями гораздо чаще, чем было известно ранее.

Как пишет Newsweek, в одном из случаев глава Пентагона приказал своим помощникам через Signal сообщить иностранным чиновникам о текущей военной операции. В частности использовал приложение для:

координации выступлений перед СМИ;

планирования зарубежных поездок;

управления своим графиком;

обсуждения других несекретных, но чувствительных вопросов.

Также отмечается, что Хегсет лично создал много чатов в Signal и посылал сообщения с незащищенной линии Министерства обороны, а также со своего личного телефона.