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Скандал у Римі: Італійський ексрозвідник передавав Москві дані про ППО для України

18:38 11.07.2026 Сб
3 хв
Секретні документи опинялись у розвідки РФ через отвір у стіні
aimg Валерія Абабіна
Фото: Європейська система ППО Samp-T (mil in ua)

Італійська прокуратура викрила шпигунське угруповання, що за завданням російської військової розвідки ГРУ збирало інформацію про західні системи протиповітряної оборони, які постачаються Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense News.

Що цікавило Москву

Слідчі встановили, що росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які західні країни передають Україні для захисту від російських ракетних і дронових ударів.

У списку запитів були:

  • європейська система ППО Samp-T, поставлена Італією та Францією Україні
  • зенітно-ракетна система MBDA CAMM-ER, щодо складання якої в Україні тривають переговори
  • "Купол Мікеланджело" - система ППО італійської компанії Leonardo з відкритою архітектурою, випробування якої заплановані в Україні на листопад
  • плани Італії щодо придбання ракет Storm Shadow
  • програми переозброєння Італії, ЄС та НАТО
  • "допомога Україні у створенні ракет великої дальності"

Крім того, куратора цікавив підводний безпілотник Leonardo, який компанія випробовує в Ла-Спеції, а також ефективність ударів по іранських ядерних об'єктах.

Як працювала мережа

Головним підозрюваним став 59-річний Гавіно Пірас - колишній офіцер італійських спецслужб.

Куратором Піраса був російський військовий аташе в Римі Михайло Астаков, якого слідство вважає офіцером ГРУ.

На таємних зустрічах він передавав Пірасу списки запитів від свого начальства й отримував microSD-карти з інформацією, які залишалися для нього в отворі у стіні.

За кожен пакет інформації росіянин виплачував 4000 євро (4600 доларів) готівкою.

"Все, що я можу тобі дати, я тобі дам, передай це своєму начальнику", - сказав Пірас Астакову за даними судових документів.

За версією слідства, Пірас на отримані від Астакова гроші вербував інформаторів в італійських військових. Наразі слідство проводиться щодо ще п'ятьох ймовірних інформаторів.

Що вже "злили" росіянам

За стенограмами розмов, Пірас повідомив куратору, що Україні у далекобійних ударах по російських нафтових об'єктах допомагає британська, а не італійська розвідка.

Він також розповів, що італійські експерти вивчають роботу російського танка Т-90.

"Вони не розуміють, як кулемет, встановлений на ньому, працює автономно. Якщо їм вдасться викрасти секрет, вони це зроблять, тому будьте обережні", - попереджав Пірас Астакова.

У квітні 2025 року Астаков запитав інформацію про італійську компанію Avio, яка виробляє двигуни. Це сталося за кілька місяців після того, як фірма почала співпрацювати з армією США з постачання твердопаливних двигунів для ракет.

Реакція Італії

Адвокат Піраса після затримання заперечив, що його підзахисний передавав Росії будь-яку секретну інформацію.

Уряд Італії оголосив про висилку двох російських військових аташе з посольства у Римі, включно з Астаковим.

"Москва продовжує використовувати гібридну війну для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Раніше повідомлялося, що Італія оголосила про висилку двох російських військових аташе через їхню причетність до шпигунської діяльності.

Схожі випадки фіксували і в інших країнах Європи - у Берліні німецька прокуратура затримала громадянина Казахстану, який передавав Росії дані про військову допомогу Україні.

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