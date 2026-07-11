Скандал у Римі: Італійський ексрозвідник передавав Москві дані про ППО для України

Що цікавило Москву

Слідчі встановили, що росіяни цілеспрямовано шукали дані про системи, які західні країни передають Україні для захисту від російських ракетних і дронових ударів.

У списку запитів були:

європейська система ППО Samp-T, поставлена Італією та Францією Україні

зенітно-ракетна система MBDA CAMM-ER, щодо складання якої в Україні тривають переговори

"Купол Мікеланджело" - система ППО італійської компанії Leonardo з відкритою архітектурою, випробування якої заплановані в Україні на листопад

плани Італії щодо придбання ракет Storm Shadow

програми переозброєння Італії, ЄС та НАТО

"допомога Україні у створенні ракет великої дальності"

Крім того, куратора цікавив підводний безпілотник Leonardo, який компанія випробовує в Ла-Спеції, а також ефективність ударів по іранських ядерних об'єктах.

Як працювала мережа

Головним підозрюваним став 59-річний Гавіно Пірас - колишній офіцер італійських спецслужб.

Куратором Піраса був російський військовий аташе в Римі Михайло Астаков, якого слідство вважає офіцером ГРУ.

На таємних зустрічах він передавав Пірасу списки запитів від свого начальства й отримував microSD-карти з інформацією, які залишалися для нього в отворі у стіні.

За кожен пакет інформації росіянин виплачував 4000 євро (4600 доларів) готівкою.

"Все, що я можу тобі дати, я тобі дам, передай це своєму начальнику", - сказав Пірас Астакову за даними судових документів.

За версією слідства, Пірас на отримані від Астакова гроші вербував інформаторів в італійських військових. Наразі слідство проводиться щодо ще п'ятьох ймовірних інформаторів.

Що вже "злили" росіянам

За стенограмами розмов, Пірас повідомив куратору, що Україні у далекобійних ударах по російських нафтових об'єктах допомагає британська, а не італійська розвідка.

Він також розповів, що італійські експерти вивчають роботу російського танка Т-90.

"Вони не розуміють, як кулемет, встановлений на ньому, працює автономно. Якщо їм вдасться викрасти секрет, вони це зроблять, тому будьте обережні", - попереджав Пірас Астакова.

У квітні 2025 року Астаков запитав інформацію про італійську компанію Avio, яка виробляє двигуни. Це сталося за кілька місяців після того, як фірма почала співпрацювати з армією США з постачання твердопаливних двигунів для ракет.

Реакція Італії

Адвокат Піраса після затримання заперечив, що його підзахисний передавав Росії будь-яку секретну інформацію.

Уряд Італії оголосив про висилку двох російських військових аташе з посольства у Римі, включно з Астаковим.

"Москва продовжує використовувати гібридну війну для нападів на Захід та Італію. Це серйозне та неприйнятне втручання в італійські інституції та національну безпеку", - заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.