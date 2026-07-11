Скандал в Риме: Итальянский эксразведчик передавал Москве данные о ПВО для Украины

Что интересовало Москву

Следователи установили, что россияне целенаправленно искали данные о системах, которые западные страны передают Украине для защиты от российских ракетных и дроновых ударов.

В списке запросов были:

европейская система ПВО Samp-T, поставленная Италией и Францией

зенитно-ракетная система MBDA CAMM-ER, по составлению которой в Украине продолжаются переговоры

"Купол Микеланджело" – система ПВО итальянской компании Leonardo с открытой архитектурой, испытания которой запланированы в Украине на ноябрь

планы Италии по приобретению ракет Storm Shadow

программы перевооружения Италии, ЕС и НАТО

"помощь Украине в создании ракет большой дальности"

Кроме того, куратора интересовал подводный беспилотник Leonardo, испытываемый компанией в Ла-Специи, а также эффективность ударов по иранским ядерным объектам.

Как работала сеть

Главным подозреваемым стал 59-летний Гавино Пирас – бывший офицер итальянских спецслужб.

Куратором Пираса был российский военный атташе в Риме Михаил Астаков, которого следствие считает офицером ГРУ.

На тайных встречах он передавал Пирасу списки запросов от своего начальства и получал microSD карты с информацией, которые оставались для него в отверстии в стене.

За каждый пакет информации россиянин выплачивал 4000 евро (4600 долларов) наличными.

"Все, что я могу тебе дать, я тебе дам, передай это своему начальнику", – сказал Пирас Астакову по данным судебных документов.

По версии следствия, Пирас на полученные от Астакова деньги вербовал осведомителей в итальянских военных. В настоящее время следствие проводится в отношении еще пяти вероятных информаторов.

Что уже "слили" россиянам

По стенограммам разговоров Пирас сообщил куратору, что Украине в дальнобойных ударах по российским нефтяным объектам помогает британская, а не итальянская разведка.

Он также рассказал, что итальянские эксперты изучают работу российского танка Т-90.

"Они не понимают, как пулемет, установленный на нем, работает автономно. Если им удастся похитить секрет, они это сделают, поэтому соблюдайте осторожность", - предупреждал Пирас Астакова.

В апреле 2025 года Астаков спросил информацию об итальянской компании Avio, производящей двигатели. Это произошло через несколько месяцев после того, как фирма начала сотрудничать с армией США по поставкам твердотопливных двигателей для ракет.

Реакция Италии

Адвокат Пираса после задержания возразил, что его подзащитный передавал России любую секретную информацию.

Правительство Италии объявило о высылке двух российских военных атташе из посольства в Риме, включая Астакова.

"Москва продолжает использовать гибридную войну для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.