Скандал в Риме: Итальянский эксразведчик передавал Москве данные о ПВО для Украины

Итальянская прокуратура разоблачила шпионскую группировку, которая по заданию российской военной разведки ГРУ собирала информацию о поставляемых Украине западных системах противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense News.
Следователи установили, что россияне целенаправленно искали данные о системах, которые западные страны передают Украине для защиты от российских ракетных и дроновых ударов.
В списке запросов были:
Кроме того, куратора интересовал подводный беспилотник Leonardo, испытываемый компанией в Ла-Специи, а также эффективность ударов по иранским ядерным объектам.
Главным подозреваемым стал 59-летний Гавино Пирас – бывший офицер итальянских спецслужб.
Куратором Пираса был российский военный атташе в Риме Михаил Астаков, которого следствие считает офицером ГРУ.
На тайных встречах он передавал Пирасу списки запросов от своего начальства и получал microSD карты с информацией, которые оставались для него в отверстии в стене.
За каждый пакет информации россиянин выплачивал 4000 евро (4600 долларов) наличными.
"Все, что я могу тебе дать, я тебе дам, передай это своему начальнику", – сказал Пирас Астакову по данным судебных документов.
По версии следствия, Пирас на полученные от Астакова деньги вербовал осведомителей в итальянских военных. В настоящее время следствие проводится в отношении еще пяти вероятных информаторов.
По стенограммам разговоров Пирас сообщил куратору, что Украине в дальнобойных ударах по российским нефтяным объектам помогает британская, а не итальянская разведка.
Он также рассказал, что итальянские эксперты изучают работу российского танка Т-90.
"Они не понимают, как пулемет, установленный на нем, работает автономно. Если им удастся похитить секрет, они это сделают, поэтому соблюдайте осторожность", - предупреждал Пирас Астакова.
В апреле 2025 года Астаков спросил информацию об итальянской компании Avio, производящей двигатели. Это произошло через несколько месяцев после того, как фирма начала сотрудничать с армией США по поставкам твердотопливных двигателей для ракет.
Адвокат Пираса после задержания возразил, что его подзащитный передавал России любую секретную информацию.
Правительство Италии объявило о высылке двух российских военных атташе из посольства в Риме, включая Астакова.
"Москва продолжает использовать гибридную войну для нападений на Запад и Италию. Это серьезное и неприемлемое вмешательство в итальянские институты и национальную безопасность", - заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
Ранее сообщалось, что Италия объявила о высылке двух российских военных атташе из-за их причастности к шпионской деятельности.
Схожие случаи фиксировали и в других странах Европы – в Берлине немецкая прокуратура задержала гражданина Казахстана, который передавал России данные о военной помощи Украине.