Скандал с подлодками: в США признали, что для примирения с Парижем нужно больше усилий
Соединенные Штаты Америки признают, что примирение с Францией после скандала с подлодками потребует больше усилий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках Ежегодного общего собрания Организации Объединенных Наций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
По словам Блинкена, США признают, что примирение с Францией после подводного кризиса "потребует времени" и "действий" со стороны Вашингтона.
"Мы понимаем, что это потребует времени и большой работы и приведет не только к заявлениям, но и к делам", - сказал Блинкен.
Он также отметил, что две союзные страны могут "сделать больше" и "добиться большего успеха" и подчеркнул большое значения участия Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.
Напомним, что Блинкен встретился в министром иностранных дел Франции, чтоб обсудить скандал с подлодками. Говорили о восстановлении доверия между обеими странами.
Ранее сообщалось, что посол Франции вернется назад в США. Об этом договорились Макрон и Байден.