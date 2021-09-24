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Скандал с подлодками: в США признали, что для примирения с Парижем нужно больше усилий

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США, Пятница 24 сентября 2021 02:28
Скандал с подлодками: в США признали, что для примирения с Парижем нужно больше усилий Фото: Энтони Блинкен, госсекретарь США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Соединенные Штаты Америки признают, что примирение с Францией после скандала с подлодками потребует больше усилий. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Нью-Йорке в рамках Ежегодного общего собрания Организации Объединенных Наций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.

По словам Блинкена, США признают, что примирение с Францией после подводного кризиса "потребует времени" и "действий" со стороны Вашингтона.

"Мы понимаем, что это потребует времени и большой работы и приведет не только к заявлениям, но и к делам", - сказал Блинкен.

Он также отметил, что две союзные страны могут "сделать больше" и "добиться большего успеха" и подчеркнул большое значения участия Франции в Индо-Тихоокеанском регионе.

Напомним, что Блинкен встретился в министром иностранных дел Франции, чтоб обсудить скандал с подлодками. Говорили о восстановлении доверия между обеими странами.

Ранее сообщалось, что посол Франции вернется назад в США. Об этом договорились Макрон и Байден.

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