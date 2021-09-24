Скандал з підводними човнами: у США визнали, що для примирення з Парижем потрібно більше зусиль

Сполучені Штати Америки визнають, що примирення з Францією після скандалу з підводними човнами зажадає більше зусиль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Нью-Йорку в рамках Щорічних загальних зборів Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

За словами Блінкена, США визнають, що примирення з Францією після підводної кризи "потребуватиме часу" і "дій" з боку Вашингтона.

"Ми розуміємо, що це вимагатиме часу і великої роботи та призведе не тільки до заяв, а й до справ", - сказав Блінкен.