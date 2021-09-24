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Скандал з підводними човнами: у США визнали, що для примирення з Парижем потрібно більше зусиль

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США, П'ятниця 24 вересня 2021 02:28
Скандал з підводними човнами: у США визнали, що для примирення з Парижем потрібно більше зусиль Фото: Ентоні Блінкен, держсекретар США (GettyImages)
Автор: Наталья Скороход

Сполучені Штати Америки визнають, що примирення з Францією після скандалу з підводними човнами зажадає більше зусиль. Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції в Нью-Йорку в рамках Щорічних загальних зборів Організації Об'єднаних Націй.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

За словами Блінкена, США визнають, що примирення з Францією після підводної кризи "потребуватиме часу" і "дій" з боку Вашингтона.

"Ми розуміємо, що це вимагатиме часу і великої роботи та призведе не тільки до заяв, а й до справ", - сказав Блінкен.

Він також зазначив, що дві союзні країни можуть "зробити більше" і "домогтися більшого успіху" та наголосив на великому значенні участі Франції в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Нагадаємо, що Блінкен зустрівся в міністром закордонних справ Франції, щоб обговорити скандал з підводними човнами. Говорили про відновлення довіри між обома країнами.

Раніше повідомлялося, що посол Франції повернеться назад до США. Про це домовилися Макрон і Байден.

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Сполучені Штати Америки Франція
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