Скандал с подлодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на Le Figaro.

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.

"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.