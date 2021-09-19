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Скандал с подлодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО, - МИД Франции

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что скандал с подводными лодками повлияет на новую стратегическую концепцию НАТО. Но эта ситуация не повлечет выхода из НАТО.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Le Figaro.

Скандал с отказом Австралии от контракта с Францией по строительству подводных лодок в пользу США и Великобритании окажет значительное влияние на определение новой стратегической концепции НАТО, считает он.

"Подобное недопустимо, оно свидетельствует о кризисе", - заявил он.

По словам Ле Дриана, Париж узнал о сделке США и Австралии за час до официального объявления о ней.

Напомним, глава МИД Франции заявил о серьезном кризисе в отношениях с США.

Ранее сообщалось, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала.

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