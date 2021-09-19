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Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - МЗС Франції

Автор: Анастасія Рокитна

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО. Але ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Le Figaro.

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, вважає він.

"Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - заявив він.

За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США і Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.

Нагадаємо, глава МЗС Франції заявив про серйозну кризу у відносинах з США.

Раніше повідомлялось, що Франція відкликає послів із США та Австралії для консультацій після скандалу.

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