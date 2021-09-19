Скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО, - МЗС Франції

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан заявив, що скандал з підводними човнами вплине на нову стратегічну концепцію НАТО. Але ця ситуація не спричинить виходу з НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна , посилаючись на Le Figaro.

Скандал із відмовою Австралії від контракту з Францією щодо будівництва підводних човнів на користь США та Великої Британії матиме значний вплив на визначення нової стратегічної концепції НАТО, вважає він.

"Подібне неприпустимо, воно свідчить про кризу", - заявив він.

За словами Ле Дріана, Париж дізнався про угоду США і Австралії за годину до офіційного оголошення про неї.