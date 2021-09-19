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Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США

Новина українською →
Франция, Воскресенье 19 сентября 2021 01:06
Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США Фото: глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил о кризисе в отношениях с США (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США. Кризис обусловлен ситуацией по контрактам на подлодки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFM TV.

"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", - заявил он.

По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь".

Ранее мы писали, что Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после скандала с подлодками.

Также мы писали, что Австралия сожалеет об отзыве французского посла.

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