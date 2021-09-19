Скандал с подлодками: Австралия не сожалеет о расторжении договора с Францией

Австралия не сожалеет о расторжении контракта с Францией на поставку подводных лодок. Об этом заявил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Еuronews.
Моррисон заявил, что Австралия неслучайно сделала выбор в пользу сделки с США.
По его словам, несколько месяцев назад страна выразила сомнения по поводу французских подводных лодок. Также в Австралии считают, что суда США будут лучше служить ее интересам в Индо-Тихоокеанском регионе.
"У нас сложилось мнение, что возможности, которые должны были предоставить подводные лодки ударного класса, не были тем, что Австралии нужно для защиты наших суверенных интересов", - заявил Моррисон.
Напомним, что Франция отозвала послов из США и Австралии после скандала с подлодками. Такое решение принял Макрон.
Ранее сообщалось, что Макрон и Байден попробуют обсудить проблему с подлодками по телефону. Предложение о разговоре последовало от американского президента.