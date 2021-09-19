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Скандал з підводними човнами: Австралія не шкодує про розірвання договору з Францією

Автор: Наталья Скороход

Австралія не шкодує, що розірвала контракт з Францією на поставку підводних човнів. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews.

Моррісон заявив, що Австралія невипадково зробила вибір на користь угоди з США.

За його словами, кілька місяців тому країна висловила сумніви з приводу французьких підводних човнів. Також в Австралії вважають, що судна США будуть краще служити її інтересам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У нас склалася думка, що можливості, які повинні були надати підводні човни ударного класу, не були тим, що Австралії потрібно для захисту наших суверенних інтересів", - заявив Моррісон.

Нагадаємо, що Франція відкликала послів із США та Австралії після скандалу з підводними човнами. Таке рішення прийняв Макрон.

Раніше повідомлялося, що Макрон і Байден спробують обговорити проблему з підводними човнами телефоном. Пропозиція про розмову послідувала від американського президента.

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