Скандал з підводними човнами: Австралія не шкодує про розірвання договору з Францією

Австралія не шкодує, що розірвала контракт з Францією на поставку підводних човнів. Про це заявив прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Еuronews .

Моррісон заявив, що Австралія невипадково зробила вибір на користь угоди з США.

За його словами, кілька місяців тому країна висловила сумніви з приводу французьких підводних човнів. Також в Австралії вважають, що судна США будуть краще служити її інтересам в Індо-Тихоокеанському регіоні.

"У нас склалася думка, що можливості, які повинні були надати підводні човни ударного класу, не були тим, що Австралії потрібно для захисту наших суверенних інтересів", - заявив Моррісон.