Скандал під час хвилини мовчання: у Львові водія автобуса звільнили за зневагу до захисників

Що саме трапилось в одному з автобусів Львова

Українцям розповіли, що про інцидент в одному з автобусів Львова стало відомо з відео, поширеного у соціальних мережах.

Скандал трапився сьогодні, 1 липня, зранку (під час загальнонаціональної хвилини мовчання), коли:

62-річний водій автобуса №51 не зупинив транспортний засіб у визначений час;

на зауваження пасажирів, серед яких був військовослужбовець, чоловік відповів криком.

Як на інцидент відреагувала міська влада

У департаменті міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР наголосили: "шанування пам'яті загиблих захисників сьогодні є моральним обов'язком кожного".

"Реакція на подібні випадки - безкомпромісна. Якщо ситуація підтверджується, то водія буде звільнено з подальшою неможливістю працювати на жодному з міських маршрутів", - повідомили у прес-службі ЛМР.

Уточнюється, що поведінка водія сьогодні під час хвилини мовчання була неприпустимою.

Що розповіли у компанії, яка обслуговує маршрут

Громадянам повідомили, що маршрут, на якому стався інцидент, обслуговує приватний перевізник "Успіх-БМ".

У компанії, реагуючи на ситуацію, розповіли, що "автобус знятий з рейсу".

"Водій чіткого пояснення своїм діям дати не може. Втім, рішення вже ухвалено - він буде звільнений", - наголосили у коментарі.

Перевізник повідомив також, що для компанії "це питання - принципове".

"Дев'ятеро наших водіїв нині боронять Україну, і ще один, на жаль, загинув. Ми розуміємо, якою страшною ціною дається нам свобода, тому прояви зневаги до пам'яті захисників - неприпустимі", - поділились в "Успіх-БМ".

Крім того, приватний перевізник щиро перепросив "за поведінку цього водія".

"Сподіваємось, що кожен, хто працює на маршрутах, зробить для себе правильні висновки і такі випадки більше не повторяться", - додали у компанії.

Як водіїв у Львові вчать взаємодіяти з пасажирами

У ЛМР розповіли також, що місто проводить системні навчання для водіїв громадського транспорту, де фахівці з доступності розповідають їм про правильну взаємодію та коректну комунікацію з різними категоріями пасажирів:

військовими;

маломобільними людьми;

пільговиками;

учнями тощо.

"Місто постійно оновлює рухомий склад, робить інфраструктуру зручнішою. Але головне - це водій. Він є обличчям транспорту, і саме від нього залежить комфорт та довіра пасажирів", - повідомив директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури ЛМР Олег Забарило.

Він зауважив, що тренінги з якісної комунікації, особливо з вразливими категоріями громадян, пройшли вже понад 60% водіїв (в цілому у Львові на міських маршрутах працює близько 1300 водіїв).

"Уже проведено 15 таких навчань. Надалі кожен, хто працює на маршрутах, має пройти таке навчання. Тож разом продовжуємо працювати, аби наші водії вдосконалювалися, були максимально коректними з усіма пасажирами. Щоб скарг на їх роботу ставало все менше і подібних випадків більше не було", - підсумував посадовець.