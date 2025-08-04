Скандал з особняком за 70 млн гривень: голову Енергомитниці відсторонили від посади

"У зв'язку з фактами, викладеними в журналістському розслідуванні "Радіо Свобода", міністр фінансів Сергій Марченко доручив в.о. глави ДМС розглянути питання щодо відсторонення від виконання обов'язків глави Енергетичної митниці України Анатолія Комара на час службового розслідування", - підкреслили у відомстві.

Там додали, що рішення про перебування Комара на посаді буде ухвалено за результатами розслідування Національного агентства із запобігання корупції та правоохоронців.

Оновлено 17:01

У Державній митній службі України розповіли, що голову Енергомитниці Анатолія Комара відсторонили з посади.

У ГТС розповіли, що щодо начальника Енергетичної митниці проводиться перевірка. Її здійснюють Державна митна служба разом із Міністерством фінансів, із залученням НАЗК та правоохоронних органів.

"Враховуючи це, Держмитслужба ухвалила рішення про відкриття дисциплінарного провадження щодо Анатолія Комара з відстороненням його від виконання посадових обов'язків", - наголосили у митній службі.