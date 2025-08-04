Скандал с особняком за 70 млн гривен: главу Энерготаможни отстранили от должности

"В связи с фактами, изложенными в журналистском расследовании "Радио Свобода", министр финансов Сергей Марченко поручил и.о. главы ГТС рассмотреть вопрос об отстранении от исполнения обязанностей главы Энергетической таможни Украины Анатолия Комара на время служебного расследования", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что решение о нахождении Комара на должности будет принято по результатам расследования Национального агентства по предотвращению коррупции и правоохранителей.

Обновлено 17:01

В Государственной таможенной службе Украины рассказали, что главу Энерготаможни Анатолия Комара отстранили от должности.

В ГТС рассказали, что в отношении начальника Энергетической таможни проводится проверка. Ее осуществляют Государственная таможенная служба вместе с Министерством финансов, с привлечением НАПК и правоохранительных органов.

"Учитывая это, Гостаможслужба приняла решение об открытии дисциплинарного производства в отношении Анатолия Комара с отстранением его от исполнения должностных обязанностей", - подчеркнули в таможенной службе.