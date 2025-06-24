Скандал навколо зборів на Гусакова: поліція звернулась до українців з важливою заявою

Слідчі, у межах досудового розслідування, перевіряють можливі шахрайства під час збору коштів для Назарія Гусакова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національної поліції.

"Наразі правоохоронці у межах досудового розслідування перевіряють, як саме організовувалися збори, як використовувалися кошти та чи було зловживання довірою громадян", - сказано у повідомлені.

У поліції просять всіх, хто переказував кошти на ці збори, постраждав від шахрайських дій або має будь-яку інформацію, яка може допомогти слідству, звертатись до слідчого Головного слідчого управління за телефоном: 099 302 15 24.

"Кожне свідчення може бути важливим для встановлення істини", - вважають у поліції.

Хто такий Назарій Гусаков і що відомо про скандал

31-річний мешканець Львова Назарій Гусаков, який хворіє на спінальну м’язову атрофію (СМА), став фігурантом гучного скандалу. Його підозрюють у можливих зловживаннях під час збору коштів на власне лікування. Як повідомляє РБК-Україна, наразі відкрито два кримінальні провадження, якими займаються поліція, журналісти та представники Офісу президента.

Гусаков має важку форму рідкісного генетичного захворювання, через яке майже не здатен рухатися. Його життя підтримується за допомогою дорогих препаратів, на які щомісяця потрібно щонайменше 5 тисяч євро. Частину медикаментів забезпечує міська влада, але чоловік неодноразово оголошував публічні збори у соцмережах - заявляв про нестачу дозування та необхідність проходження реабілітації.

Однак у червні цього року довкола зборів почали виникати питання. Користувачі соцмереж звернули увагу на відсутність прозорої звітності щодо витрат, повторне використання одних і тих самих зображень для підтвердження купівлі ліків, а також старі згадки про азартні ігри у дописах самого Гусакова. Прямих доказів нецільового використання коштів наразі не оприлюднено.