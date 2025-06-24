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Скандал вокруг собрания на Гусакова: полиция обратилась к украинцам с важным заявлением

Вторник 24 июня 2025 20:32
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Скандал вокруг собрания на Гусакова: полиция обратилась к украинцам с важным заявлением Фото: Назарий Гусаков (facebook.com/NazariRazan)
Автор: Наталья Кава

Следователи, в рамках досудебного расследования, проверяют возможные мошенничества при сборе средств для Назария Гусакова.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции.

"Сейчас правоохранители в рамках досудебного расследования проверяют, как именно организовывались сборы, как использовались средства и было ли злоупотребление доверием граждан", - сказано в сообщении.

В полиции просят всех, кто переводил средства на эти сборы, пострадал от мошеннических действий или имеет любую информацию, которая может помочь следствию, обращаться к следователю Главного следственного управления по телефону: 099 302 15 24.

"Каждое свидетельство может быть важным для установления истины", - считают в полиции.

Кто такой Назарий Гусаков и что известно о скандале

31-летний житель Львова Назарий Гусаков, который болеет спинальной мышечной атрофией (СМА), стал фигурантом громкого скандала. Его подозревают в возможных злоупотреблениях во время сбора средств на собственное лечение. Как сообщает РБК-Украина, сейчас открыто два уголовных производства, которыми занимаются полиция, журналисты и представители Офиса президента.

Гусаков имеет тяжелую форму редкого генетического заболевания, из-за которого почти не способен двигаться. Его жизнь поддерживается с помощью дорогостоящих препаратов, на которые ежемесячно требуется не менее 5 тысяч евро. Часть медикаментов обеспечивает городская власть, но мужчина неоднократно объявлял публичные собрания в соцсетях - заявлял о недостатке дозировки и необходимости прохождения реабилитации.

Однако в июне этого года вокруг собрания начали возникать вопросы. Пользователи соцсетей обратили внимание на отсутствие прозрачной отчетности по расходам, повторное использование одних и тех же изображений для подтверждения покупки лекарств, а также старые упоминания об азартных играх в сообщениях самого Гусакова. Прямых доказательств нецелевого использования средств пока не обнародовано.

Делом заинтересовался и президент Владимир Зеленский. Он сообщил, что лично заслушал доклад министра внутренних дел Игоря Клименко по Гусакову.

Против Гусакова открыты дела по статьям о мошенничестве и отмывании доходов. Полиция устанавливает количество пострадавших и круг возможных сообщников.

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