Скандал навколо нової банкноти: НБУ змінить один із ключових елементів 2 000 гривень

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НБУ змінить шрифт напису номіналу на новій банкноті 2 000 гривень.

Причиною стала критика дизайнерів через схожість напису з неофіційною кириличною адаптацією шрифту російського походження.

Оновлення не вплине на дату введення банкноти в обіг – вона з’явиться 4 вересня 2026 року.

У НБУ повідомили, що проаналізували зауваження представників дизайнерської спільноти, які звернули увагу на стилістичну схожість напису номіналу з однією з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження.

У регуляторі наголосили, що використання сторонніх шрифтових пакетів під час створення банкноти не відбувалося. Художники Нацбанку працюють у спеціальному захищеному програмному середовищі, де всі графічні елементи вимальовуються вручну на основі ліцензійних шрифтів із подальшим авторським доопрацюванням.

Втім, у НБУ вирішили змінити оформлення напису.

''Василь Стус є совістю нації і моральним абсолютом. Банкнота з його портретом має бути бездоганною в кожній лінії. Ми не вступатимемо в графологічні дискусії – у Національного банку є ліцензія, і юридично питань тут немає. Але для нас є питання цінності. Коли напис на банкноті зі Стусом асоціюють із роботою громадянки країни-агресора – самого факту такої асоціації достатньо. Жодних російських тіней на банкноті з поетом, якого вбила Росія'', – заявив голова НБУ Андрій Пишний.

За його словами, напис номіналу буде виконано відповідно до офіційної кириличної версії шрифту Bickham Script без авторських варіацій.

У Нацбанку зазначили, що банкнота ще не запущена у виробництво, тому зміна оформлення не вплине на графік її випуску. Вона, як і планувалося, надійде в обіг 4 вересня 2026 року.

У чому полягав скандал

Після презентації нової банкноти низка українських дизайнерів заявила, що напис номіналу нагадує неофіційну кириличну адаптацію шрифту Bickham Script, яку пов’язують із російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Одним із тих, хто публічно звернув увагу на це, став дизайнер Богдан Гдаль. Він нагадав, що аналогічні претензії вже виникали у 2019 році після випуску банкноти номіналом 1 000 гривень.

За словами Гдаля, тоді разом із шрифтовим дизайнером Андрієм Шевченком вони зверталися до Adobe із запитом щодо походження кириличної версії шрифту. У компанії, за його словами, повідомили, що до 2016 року офіційної кириличної версії Bickham Script не існувало, а ліцензія не дозволяє стороннім створювати та поширювати модифіковані версії шрифту.

Дизайнер також нагадав, що після ситуації з банкнотою у 1 000 гривень Нацбанк заявляв про перевірку інформації та обіцяв провести конкурс на дизайн банкнот, аби уникнути подібних ситуацій у майбутньому.